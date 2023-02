Când s-a întors, Oana Roman a găsit-o pe mama ei mai bine, iar revederea a fost una dreptul emoționantă: „Am ajuns la mama, e ora ei de odihnă. Am lipsit o săptămână și am găsit-o arătând fabulos.

Este atât de impecabil îngrijită și are o stare așa bună, e atât de senină și liniștită. Este atât de important că este atât de îngrijită și are tot ce îi trebuie și în primul rând are demnitate și are parte de grijă”, a scris Oana Roman în dreptul unei fotografii cu Mioara Roman.

Ce a pățit Oana Roman în vacanța din Egipt

Oana Roman a fost surprinsă de prețurile mari de la magazinele din Egipt. Vedeta se află în vacanță alături de fiica sa, Isabela, unde încearcă să se relaxeze și să uite de perioada grea prin care a trecut.

La început de an, Oana Roman a anunțat că s-a despărțit de Marius Elisei, după 10 ani de relație. Fiica lui Petre Roman a fost într-un război cu fostul soț, însă acum spiritele s-au mai calmat între ei. Vedeta a fost jignită de fostul partener, iar ea i-a răspuns cu aceeași monedă.

Acum, ea a dorit să aibă o perioadă de liniște, astfel că a plecat împreună cu fiica sa, Isabela, într-o vacanță în Egipt. Acestea s-au cazat la un resort de lux, unde se bucură de piscină și de căldură. Fiica Oanei Roman este foarte încântată de vacanță și cu greu reușește mama ei să o scoată din piscină.

După ce a slăbit peste 20 de kilograme, fiica Mioarei Roman nu mai evită să pozeze în rochii scurte. Pe rețelele de socializare, Oana Roman a postat imagini cu ea în ținute pe care în urmă cu ceva ani nu le-ar fi îmbrăcat. Vedeta a primit multe complimente din partea fanilor săi și a fost felicitată pentru ambiția pe care o are.

Peripețiile nu lipsesc din vacanță, astfel că Oana Roman a plătit 30 de euro, echivalentul a 150 de lei, pentru o folie de medicamente și o cremă cu protecție solară. Vedeta a fost uimită atunci când a cerut bon fiscal și vânzătorul a inventat o scuză pentru a nu-i da.

„Deci, ăștia la magazine aici sunt niște escroci de n-ai văzut în viața ta. M-am dus să cumpăr niște Nurofen și o cremă cu protecție solară pentru Isa, pentru că, evident, astăzi a stat prea mult în piscină. Nu a vrut să își dea cu cremă și a făcut o mică insolație și pe o folie și pe o cremă absolut banală, mi-a cerut 30 de euro și când i-am cerut bon, mi-a zis că nu merge casa de marcat. Și am plecat. 30 de euro… niște escroci”, a povestit Oana Roman, pe Instagram.

