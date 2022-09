Cântăreaţa Andreea Bălan a fost doar una dintre cei 571 de oameni care au investit bani în respectivul complex. 20 de milioane de euro a încasat un investitor israelian de la cei pe care i-a convins să îşi cumpere, încă din stadiul de proiect. Ulterior, dezvoltatorul a fugit cu banii când terminase doar unul din cele patru blocuri uriașe.

„Timp de un an și jumătate am dat vreo 90.000 euro. Din trei ediţii «Dansez pentru tine», cea din Mexic și celelalte două din România, plus o campanie electorală. Toţi banii i-am dat acolo”, a declarat pentru Observator artista, care își dorea în respectivul complex un apartament la etajul 11.

„Am crezut că e doar o pauză, că trece iarna, mai trece o iarnă… Am angajat o firmă de avocatură şi s-a facut un proces”, a mai explicat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Artista s-a confruntat și cu alte probleme din cauza acestei situații, ANAF i-a blocat conturile. Tabloidele au scris că nu şi-ar fi plătit dările către stat, însă agenția a vrut să recupereze doar de la ea taxa de timbru pentru procesul colectiv.

Recomandări Vladimir Putin anunță mobilizare parțială în Rusia și amenință cu bomba atomică, „dacă integritatea teritorială va fi pusă în pericol”

„Dacă tu ai bani, îţi luăm ţie banii. Și a trebuit să mai fac eu un alt proces cu fiscul din Ploieşti şi între timp celelalte firme să-si plătească cota lor”, a mai declarat ea.

La 15 ani de când a investit cei 90.000 de euro, Andreea Bălan nu are nici apartament în Doamna Ghica, și nici nu și-a mai recuperat banii.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A înșelat-o vreme de 16 ani cu Vica Blochina, dar îi stă alături de peste 30 de ani. Cum arata soția lui Victor Pițurcă

Playtech.ro ULUITOR! Celebrul actor din România care şi-a ÎNȘELAT soţia. S-a întâmplat de mai multe ori

Viva.ro Cine este soția lui Visarion Alexa, preotul acuzat de hărțurie sexuală. Ce s-a aflat despre ea

Observatornews.ro Boala care a trimis deja sute de copii la medic. Dacă nu este tratată la timp, pacienţii pot ajunge şi la Terapie Intensivă

Știrileprotv.ro O femeie a dispărut, lăsând acasă soțul și copiii. La întoarcere a mințit pe toată lumea, inclusiv FBI-ul. Unde fusese de fapt

FANATIK.RO Top 7 vedete din România care au născut după 40 de ani. La ce vârste au devenit mame Simona Gherghe şi Gabriela Cristea

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

HOROSCOP Horoscop 21 septembrie 2022. Săgetătorii primesc azi un alt fel de combustibil, unul care alimentează orgoliul și poate accentua egoismul