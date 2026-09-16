Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, sunt două dintre cele mai active vedete, în mediul online, ținându-și fanii la curent cu tot ceea ce fac. De asemenea, cei doi nu au o problemă în a postat clipuri sau poze cu fetițele lor, însă ultimele comentarii primite de fosta prezentatoare TV, pe contul de socializare, a determinat-o să transmită un mesaj dur.

Recent, a postat un clip video în care apare alături de fetițele sale, Victoria și Iris, iar anumiți internauți au lăsat comentarii răutăcioase.

„Poți să te iei de mine, să spui că nu îți place cum vorbesc, cum mă îmbrac, ce fac sau ce postez. Sunt adult, persoană publică și pot să duc o critică, dar de copiii mei nu te iei! Vreau să spun lucrul ăsta foarte clar, pentru că după un video în care au apărut fetele mele am citit câteva comentarii care mi-au lăsat gust amar e puțin spus.

Niște adulți au simțit nevoia să spună lucruri groaznice despre niște copii, iar aici pentru mine se termină orice discuție despre păreri, libertatea de exprimare sau «eu doar am zis ce cred». Când un adult stă în spatele unui telefon să jignească un copil... mie asta nu îmi spune ceva despre copil, ci despre adultul acela”, a declarat Gabriela Cristea, pe Instagram.

„Fetele mele sunt copii normali. Sunt educate, au bun-simț, sunt iubite și crescute cu reguli și limite. Dar ce crezi? Din când în când sunt și alintate! Pentru că sunt copii! Uneori vor ceva, insistă, sunt mofturoase, insistă, se întâmplă să mai vorbească și tare sau să facă mutre, pentru că asta fac copiii.