Kim Kardashian a primit doar un euro despăgubiri după jaful armat din Paris. Hoții i-au furat bijuterii de peste 6 milioane de dolari

Kim Kardashian a primit despăgubiri de doar un euro în procesul civil legat de jaful armat din 2016, când a fost atacată într-un hotel din Paris și i-au fost furate bijuterii în valoare de milioane de dolari. Ce s-a întâmplat și ce sumă a primit un angajat al hotelului.

Un tribunal din Paris i-a acordat lui Kim Kardashian despăgubiri de un euro în procesul civil legat de jaful armat din 2016. Suma a fost chiar cea solicitată de vedeta americană. Decizia a fost pronunțată marți, 15 septembrie 2026.

Kim Kardashian a fost victima unui jaf în timpul căruia hoții au pătruns în camera sa de hotel, au imobilizat-o și au amenințat-o cu arma. Atacatorii au furat bijuterii în valoare de peste 6 milioane de dolari, printre acestea aflându-se și inelul de logodnă în valoare de aproximativ 4 milioane de dolari primit de la fostul ei soț, rapperul Kanye West, cunoscut în prezent ca Ye. Cea mai mare parte a bijuteriilor nu a fost recuperată.

Vedeta a spus că s-a temut pentru viața ei

În timpul procesului, Kim Kardashian a povestit că s-a gândit că ar putea muri în timpul jafului. În anul 2025, ea i s-a adresat lui Aomar Ait Khedache, considerat unul dintre principalii responsabili pentru organizarea jafului. La acel moment, Khedache avea 69 de ani.

Kardashian i-a spus că l-a iertat, însă a precizat că iertarea nu înseamnă că trauma provocată de acea experiență a dispărut. Khedache a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare, iar alte șapte persoane au fost condamnate pentru infracțiuni legate de jaf.

Hoții au fost supranumiți „bunicii jefuitori”

Atacatorii au purtat măști de schi și s-au deghizat în polițiști. Din cauza vârstei înaintate a mai multor membri ai grupării, presa franceză i-a supranumit „les papys braqueurs”, adică „bunicii jefuitori”.

Jaful a avut loc în timpul Săptămânii Modei de la Paris și a devenit unul dintre cele mai cunoscute cazuri de jaf asupra unei vedete internaționale. Potrivit Reuters, la momentul respectiv a fost cel mai mare jaf de acest tip din Franța din ultimii 20 de ani.

Un angajat al hotelului a primit peste 100.000 de euro

În același proces civil, un fost angajat al hotelului a cerut despăgubiri de 500.000 de euro. Acesta a primit 109.516 euro, potrivit avocatului său. Hotelul a primit, la rândul său, 50.000 de euro. Stilista Simone Harouche, care se afla și ea la hotel în momentul jafului și care a cerut, asemenea lui Kardashian, suma simbolică de un euro, a primit aceeași despăgubire.