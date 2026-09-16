Kim Kardashian a primit doar un euro despăgubiri după jaful armat din Paris. Hoții i-au furat bijuterii de peste 6 milioane de dolari

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Kim Kardashian a primit despăgubiri de doar un euro în procesul civil legat de jaful armat din 2016, când a fost atacată într-un hotel din Paris și i-au fost furate bijuterii în valoare de milioane de dolari. Ce s-a întâmplat și ce sumă a primit un angajat al hotelului.
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Un tribunal din Paris i-a acordat lui Kim Kardashian despăgubiri de un euro în procesul civil legat de jaful armat din 2016. Suma a fost chiar cea solicitată de vedeta americană. Decizia a fost pronunțată marți, 15 septembrie 2026.
Kim Kardashian a fost victima unui jaf în timpul căruia hoții au pătruns în camera sa de hotel, au imobilizat-o și au amenințat-o cu arma. Atacatorii au furat bijuterii în valoare de peste 6 milioane de dolari, printre acestea aflându-se și inelul de logodnă în valoare de aproximativ 4 milioane de dolari primit de la fostul ei soț, rapperul Kanye West, cunoscut în prezent ca Ye. Cea mai mare parte a bijuteriilor nu a fost recuperată.
În timpul procesului, Kim Kardashian a povestit că s-a gândit că ar putea muri în timpul jafului. În anul 2025, ea i s-a adresat lui Aomar Ait Khedache, considerat unul dintre principalii responsabili pentru organizarea jafului. La acel moment, Khedache avea 69 de ani.
Kardashian i-a spus că l-a iertat, însă a precizat că iertarea nu înseamnă că trauma provocată de acea experiență a dispărut. Khedache a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare, iar alte șapte persoane au fost condamnate pentru infracțiuni legate de jaf.
Atacatorii au purtat măști de schi și s-au deghizat în polițiști. Din cauza vârstei înaintate a mai multor membri ai grupării, presa franceză i-a supranumit „les papys braqueurs”, adică „bunicii jefuitori”.
Jaful a avut loc în timpul Săptămânii Modei de la Paris și a devenit unul dintre cele mai cunoscute cazuri de jaf asupra unei vedete internaționale. Potrivit Reuters, la momentul respectiv a fost cel mai mare jaf de acest tip din Franța din ultimii 20 de ani.
În același proces civil, un fost angajat al hotelului a cerut despăgubiri de 500.000 de euro. Acesta a primit 109.516 euro, potrivit avocatului său. Hotelul a primit, la rândul său, 50.000 de euro. Stilista Simone Harouche, care se afla și ea la hotel în momentul jafului și care a cerut, asemenea lui Kardashian, suma simbolică de un euro, a primit aceeași despăgubire.
Suma de un euro nu reprezintă valoarea bijuteriilor furate. Kardashian a cerut în mod deliberat o despăgubire simbolică în cadrul procesului civil. Avocații vedetei din Paris nu au răspuns solicitării Reuters pentru un comentariu după pronunțarea deciziei.