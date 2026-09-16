Vasile Bănescu reacționează după protestul violent al fermierilor din Piața Victoriei și vorbește despre faptul că imaginea lui Iisus Hristos a fost asociată cu ură și violență.

Protestul fermierilor și crescătorilor de animale din Piața Victoriei a degenerat marți în violențe, după ce mai mulți manifestanți au forțat cordonul jandarmilor și au aruncat cu pietre și alte obiecte în forțele de ordine.

În acest context, Vasile Bănescu a reacționat la o imagine asociată manifestației și la folosirea imaginii lui Iisus Hristos în contextul protestului.

Fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române consideră că asocierea lui Hristos cu violența și mesajele radicale reprezintă o formă de blasfemie.

„Batjocorirea lui Iisus prin târârea Sa în mijlocul urii și urâtului cele mai adânci, al abjecției care blestemă, calomniază și înjură drăcește, al violenței pumnilor care zdrobesc și-s gata să ucidă pentru distrugerea ordinii democratice și deraierea României”, a scris Vasile Bănescu pe Facebook.

Fostul purtător de cuvânt al BOR continuă, spunând că imaginea lui Hristos a fost asociată cu un context dominat de ură și violență.

„Asociindu-L vizual pe Hristos cu un iad al menajeriei umane înrăite de câțiva îndrăciți ideologic dirijați din tenebre și promovați complice la televizor, a te folosi de Chipul Lui ca și cum El ar gira și binecuvânta adunarea obscenă a celor ce-i iau numele și cuvintele în deșert, precum și opusul a ceea ce ne-a spus în Evanghelii, este însăși blasfemia”.

Protestul din Piața Victoriei a fost marcat de confruntări între un grup de manifestanți și jandarmi. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, zeci de persoane au fost conduse la secțiile de poliție, iar mai mulți jandarmi au fost răniți.

În mesajul său, Bănescu își îndreaptă criticile și către reprezentanții Bisericii despre care afirmă că fie au întâmpinat astfel de manifestări, fie au ales să nu reacționeze.

„Una acceptată de prea mulți trădători ai Lui cu mitră (de vreme ce fie îi ies în întâmpinare, fie tac, deși spun că slujesc Cuvântul), una ale cărei violente și grave efecte sociale sunt scandalos și dubios tolerate instituțional și politic”, a concluzionat Vasile Bănescu.

Manifestația din Piața Victoriei de pe 15 septembrie a fost organizată pe fondul nemulțumirilor crescătorilor de animale și fermierilor față de situația din agricultură și zootehnie.