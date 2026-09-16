Ciobanii care protestează în București au fost chemați la Cotroceni, după ce au depus 16 revendicări la Guvern

Fermierii care protestează în Capitală au fost chemați, miercuri, de la ora 11.00, la Palatul Cotroceni, de echipa președintelui Nicușor Dan. Ciobanii au depus la Guvern o listă cu 16 revendicări și anunțaseră că, în lipsa unei rezolvări, vor pleca spre Valea Oltului și Comarnic.

Ionică Sterp din Bihor, unul dintre liderii crescătorilor de ovine, a declarat pentru News.ro că fermierii se vor prezenta la Palatul Cotroceni la ora 11.00. „La ora 11.00 fermierii se vor afla la Palatul Cotroceni”, a declarat Ionică Sterp, potrivit News.ro.

Fermierii așteptau ca, la ora 10.00, să primească un semn de la Guvern, unde depuseseră marți o listă de revendicări. Între timp, oierii au fost chemați la discuții la Cotroceni.

16 revendicări depuse la Guvern

Ciobanii prezenți la protestul din Capitală au depus marți, în jurul orei 10.00, la Registratura Guvernului, o listă cu 16 revendicări. Printre solicitările crescătorilor de animale se află redeschiderea urgentă a exportului de ovine, fără restricții în comercializare, precum și cererea ca animalele să nu mai fie ucise.

Fermierii mai cer ca ANSVSA să oprească taxele impuse crescătorilor de animale pentru acțiunile sanitar-veterinare obligatorii. Pe lista revendicărilor se află și modificarea legii vânătorii, precum și scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Lista celor 16 revendicări a fost publicată pe pagina de Facebook a Asociației Agricole Țara Loviştei.

Fermierii amenințaseră că pleacă spre Valea Oltului și Comarnic

Înainte de convocarea la Cotroceni, fermierii care protestează în Capitală anunțaseră că se vor deplasa la ora 10.00 la Guvern pentru a cere un răspuns la revendicările depuse.

Aceștia spuneau că, dacă nu vor primi o rezolvare, sunt pregătiți să plece spre Valea Oltului și Comarnic. Potrivit informațiilor relatate de News.ro, fermierii aceste zone se pregăteau să blocheze drumurile și i-au chemat să li se alăture.

Protestul fermierilor din Capitală, care nu a fost autorizat, a devenit violent marți, după ce persoane aflate în rândul manifestanților au atacat jandarmii și au provocat distrugeri.

Președintele Nicușor Dan a transmis marți după-amiază că violențele din Piața Victoriei sunt „extrem de grave” și a condamnat ceea ce a numit tentativa de transformare a unui protest legitim în lupte de stradă. „Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. Atacurile și agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile și trebuie sancționate drastic, conform legii. Nicio nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament și punerea în pericol a celorlalți cetățeni aflați în stradă”, a transmis președintele.

Șeful statului a mai spus că este gravă și „încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime”. „La fel de gravă și condamnabilă este instigarea la violență și încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime”, a mai spus Nicușor Dan.

„Fac un apel la rațiune și la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluții”, a transmis Nicușor Dan.

Ce cer fermierii

Printre cele 16 revendicări depuse la Guvern se numără redeschiderea urgentă a exportului de ovine, fără restricții în comercializare, și solicitarea ca oile să nu mai fie ucise.

Lista revendicărilor oierilor, depusă la Registratura Guvernului:

1. Să nu mai fie ucise oile

2. Redeschiderea urgentă a exportului, fără restricţii în comercializare

3. Scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate

4. Pajiştile să fie închiriate crescătorilor de animale la preţuri corecte

5. ITM-ul să nu mai amendeze crescătorii de animale

6. ANSVSA - stoparea taxelor impuse crescătorilor de animale pentru acţiunile sanitar-veterinare obligatorii

7. Utilizarea păşunilor şi terenurilor agricole fără restricţii de mediu

8. Respect pentru fermieri şi medicii veterinari

9.. ANSVSA să treacă în subordinea Ministerului Agriculturii

10. Radarul zootehnic în domeniul transportului de animale

11. Modificarea legii vânătorii şi scoaterea interdicţiei de păşunat pentru perioada 6 decembrie - 23 aprilie

12. Să nu mai fie amendaţi crescătorii de animale pentru că nu sterilizează câinii de la stână

13. Modificarea filei din carnetul de Comercializare

14. Modificarea legislaţiei pentru a se acorda despăgubiri de secetă pentru pajişti

15. Acoperirea de către stat a costurilor fermierilor în cazul măsurilor impuse pentru protejarea interesului sanitar-veterinar general. Când statul limitează posibilitatea de comercializare, trebuie să compenseze în mod corect prejudiciul economic produs

16. Dialog, soluţii, decizii reale şi un cadru legislativ eficient pentru salvarea fermelor, deschiderea pieţelor, păstrarea şi protejarea oieritului românesc ca sector economic strategic.

Jandarmeria a anunţat că, în urma protestelor din Piaţa Victoriei, 47 de persoane au fost duse la audieri, iar faţă de un bărbat s-a dispus deja reţinerea. Acesta avea asupra sa un cuţit de 20 de centimetri. În urma violenţelor, zece jandarmi au fost răniţi, patru fiind duşi la spital. De asemenea, două autospeciale aparţinând Jandarmeriei au fost avariate.