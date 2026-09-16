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Cum vor cercetătorii să găsească dovezi în praful lunar despre existența extratereștirlor: rolul noului program Artemis

Claudiu Râpan
Claudiu Râpan
Jurnalist
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Ar putea praful lunar să ascundă urme de tehnologie extraterestră? Aceasta este întrebarea pe care și-o pune o echipă de cercetători de la Institutul SETI, care propune o abordare inovatoare pentru căutarea „tehnosemnăturilor microscopice” pe suprafața Lunii, scriu cei de la Space.com.

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Studiul, publicat în august 2023 și în curs de revizuire pentru International Journal of Astrobiology, este condus de Lewis Pinault, om de știință afiliat la Institutul SETI. Acesta sugerează că Luna, având o istorie de miliarde de ani de acumulare a materialelor din spațiu, ar putea ascunde urme ale unor tehnologii străvechi create de civilizații extraterestre dispărute.

„Ne întrebăm dacă această colecție antică ar putea conține urme microscopice ale unor tehnologii care au existat cu mult înainte ca oamenii să privească spre cer”, a declarat Pinault.

Programul Artemis are un rol crucial în această cercetare

În timp ce dovezile directe ale tehnologiei extraterestre nu au fost încă descoperite, cercetarea deschide calea pentru noi metode de explorare științifică. Institutul SETI subliniază că această inițiativă este posibilă datorită programului Artemis al NASA, care are ca scop revenirea astronauților pe Lună, alături de eforturile Chinei de a trimite taikonauți pe Lună până în 2030, prin misiunile sale robotizate Chang’e.

Cercetătorii consideră că particulele tehnologice, create de civilizații avansate, fie intenționat, fie ca produse secundare ale explorării spațiale, ar putea supraviețui călătoriilor interstelare și ar putea ajunge să se integreze în regolitul lunar, stratul de praf care acoperă suprafața Lunii.

Luna, cu geologia sa lentă, lipsa apei curgătoare și a unei atmosfere semnificative, oferă un mediu ideal pentru conservarea acestor urme vreme de miliarde de ani.

Studiul propune analiza unui metru cub de regolit lunar, echivalentul volumului unui frigider, pentru a căuta aceste particule. Cercetătorii intenționează să utilizeze tehnologii avansate precum imagistica asistată de inteligență artificială, analiza materialelor și microscopie pentru a detecta eventualele „artefacte extraterestre”.

O înțelegere mai bună a călătoriei prafului prin spațiul interstelar

Chiar dacă nu vor fi descoperite tehnosemnături, cercetarea ar putea contribui la înțelegerea modului în care praful se deplasează prin spațiul interstelar și ar putea oferi informații valoroase despre geologia Lunii și impactele cosmice.

„Studiul nu raportează dovezi ale tehnologiei extraterestre”, a precizat Institutul SETI. „În schimb, demonstrează că această căutare este acum testabilă științific”.

Bill Diamond, președintele și CEO-ul Institutului SETI, a subliniat importanța acestei inițiative: „Aceasta este o adăugire inedită la metodologiile de căutare a dovezilor tehnologiei ca substitut pentru viață și inteligență dincolo de sistemul nostru solar și suntem încântați de perspectiva realizării acesteia”.

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Tags: NASA - Administrația Națională Aeronautică și Spațială spațiul cosmic Știință
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