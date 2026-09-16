Serviciile de ambulanță din 17 județe au rămas fără bani pentru combustibil și medicamente în luna septembrie. Lider sindical: „Încercăm să sensibilizăm preşedintele”

Serviciile de ambulanță din România se confruntă cu o criză financiară fără precedent, avertizează Gheorghe Chiş, preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale Ambulanţa, într-o declarație pentru News.ro. În acest moment, 17 servicii de ambulanță din țară, inclusiv cele din județele Argeș, Bacău, Brașov, Timiș și Galați, se află în imposibilitatea de a acoperi cheltuielile pentru luna septembrie.

Probleme financiare critice

„Din păcate, trecem printr-o perioadă critică din punct de vedere al bugetului, care ar fi trebuit să fie asigurat de guvern prin Ministerul Sănătății la nivelul anului trecut și repartizat pe trimestre. Restricțiile bugetare impuse încă de la începutul anului 2026 au dus la alocări financiare insuficiente”, a explicat Gheorghe Chiş.

Federația Sindicală Ambulanța a semnalat că serviciile medicale de urgență au fost forțate să transfere fonduri din trimestrele următoare pentru a face față deficitului din lunile anterioare. Însă, în luna august, 17 servicii de ambulanță au rămas fără buget pentru a acoperi cheltuielile materiale necesare funcționării.

Rectificarea bugetară, singura soluție

Gheorghe Chiş a precizat că Ministerul Sănătății încearcă să gestioneze situația cu ajutorul unui fond de rezervă destinat urgențelor critice. Acest fond va acoperi temporar cheltuielile pentru combustibil, medicamente, reparații și materiale sanitare în luna septembrie. Totuși, soluția este departe de a fi sustenabilă pe termen lung.

„Este nevoie de o rectificare bugetară pentru trimestrul IV al acestui an, altfel serviciile de ambulanță nu-și vor putea desfășura activitatea la parametri optimi. Ce va fi în trimestrul patru, avem așteptări să avem guvern și să obținem o rectificare. Altfel, situația nu va fi una prea roz din jumătatea lui octombrie încolo”, a adăugat președintele Federației.

Fonduri insuficiente pentru materialele sanitare

Chiar dacă salariile angajaților din sistem sunt asigurate până în luna noiembrie, partea de cheltuieli pentru materiale sanitare și alte necesități rămâne problematică. „Pe partea de cheltuieli materiale, avem o mare problemă. Din analiză a reieșit că cele 17 servicii de ambulanță nu au buget suficient pentru luna septembrie”, a subliniat Gheorghe Chiş. Federația a înaintat Ministerului Sănătății o solicitare oficială pentru suplimentarea bugetului cu 90.000-100.000 de lei.

Fără fonduri, posibile întreruperi în serviciile de urgență

În lipsa unei rectificări, Gheorghe Chiş avertizează că anumite servicii vor fi blocate în următoarele luni. „Dacă nu vom avea un guvern care să poată adopta o ordonanță de urgență, în trimestrul patru va fi o mare problemă. Deși prin lege există o rezervă de 10% din bugetul alocat pe trimestru, aceasta este insuficientă pentru a acoperi trei luni, mai ales că urmează sezonul rece, când cheltuielile cresc semnificativ”, a spus acesta.

În cazul unui blocaj financiar complet, serviciile de ambulanță ar putea fi nevoite să prioritizeze doar urgențele de grad zero, cum ar fi situațiile de viață și moarte. „Celelalte, transporturi, transferuri, cu părere de rău, nu vor putea fi onorate. Trăim în vremuri grele, în care o simplă durere neglijată poate duce la deces. Nu înțeleg de ce politicienii nu privesc aceste lucruri cu seriozitate. Este vorba despre viața cetățenilor români”, a concluzionat Gheorghe Chiş pentru News.ro.

Soluții pe termen scurt

Pentru luna septembrie, Ministerul Sănătății va utiliza fondurile de urgență pentru a acoperi facturile pentru combustibil, reparații și alte necesități. „Cu sprijinul Ministerului Sănătății, vom reuși să ieșim din această criză temporară. Însă, dacă nu vom avea o rectificare bugetară, situația va deveni foarte dificilă în lunile următoare”, a avertizat liderul sindical.