Pe una dintre rețelele de socializare, Oana Zăvoranu a primit întrebări din partea fanilor ei. Cei care o urmăresc în mediul online pe vedetă au vrut să afle cum a reușit aceasta să își ierte soțul. Alex Ashraf avea o relație extraconjugală de ceva timp, iar actrița îl acuza că a cheltuit din banii ei cu amanta. Însă… totul este bine când se termină cu bine. Oana și-a iertat soțul, iar acum își trăiesc povestea de dragoste ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

„Pentru că este iubirea vieții mele și sufletul meu pereche. Pentru că am simțit că și el își dorește asta mult. Pentru că Dumnezeu ne-a unit și pentru că nu mor vulturii când vor fluturii”, a scris Oana Zăvoranu pe contul ei personal de Instagram.

Actrița nu s-a ferit niciodată să recunoască iubirea pe care i-o poartă lui Alex Ashraf. După problemele în cuplu, cei doi au decis să înceapă totul de la zero și să lase în trecut toate greșelile făcute. Soțul Oanei Zăvoranu și-a asumat tot ceea ce a făcut și este fericit că actrița a reușit să-l ierte și să-l primească din nou acasă.

Alex Ashraf i-a promis Oanei Zăvoranu că nu o să o mai înșele

Alex Ashraf a făcut declarații pe larg despre împăcarea cu Oana Zăvoranu, după ce au renunțat la divorț. Pentru Cancan, bărbatul a mărturisit cum a obținut iertarea vedetei, cu care nu a încetat să vorbească nici când erau separați.

Soțul Oanei Zăvoranu recunoaște acum că a făcut „o prostie atunci când am plecat” și consideră că totul a avut loc „într-un moment de rătăcire”. Alex Ashraf a renunțat la divorț și a luptat pentru împăcarea cu soția, care l-a iertat și l-a primit înapoi acasă.

„Eu am făcut primul pas al împăcării. Nu e nicio rușine să spun asta. Pur și simplu, mi-am dat seama că am făcut o prostie atunci când am plecat de lângă ea, într-un moment de rătăcire. Fiecare dintre noi mai trece și prin perioade dintr-astea, de vulnerabilitate.

De data asta a fost vina mea! Când am realizat gafa imensă făcută, am purtat o lungă discuție cu Oana pe tema asta. Bine, nici în perioada în care am stat separat, noi am continuat să ținem legătura, să discutăm. O făceam în fiecare zi și asta cred că ne-a prins bine amândurora”, a declarat Alex Ashraf, care oferă amănunte din culisele împăcării.

„Cine crede că Oana aștepta momentul în care să mă vadă îngenuncheat în fața ei, cu un imens buchet de flori în mână și cu un parfum sau vreun Rolex în cealaltă, greșește! Amândoi am realizat că într-un cuplu vina se împarte la doi și tot împreună ne-am oferit o nouă șansă”, a mai spus Alex Ashraf, care i-a făcut un jurământ Oanei Zăvoranu când s-au împăcat.

„I-am promis că-i voi fi fidel! Asta e tot ce contează! Și i-am mai spus că nu o să mai calc strâmb niciodată!”.

De ce Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au vrut să divorțeze

După 10 ani de relație și 7 ani de căsnicie, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf ajunseseră la divorț. Nu ea a fost cea care a depus actele pentru separarea legală, ci el, după cum a anunțat acum mai bine de o lună în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Acolo a făcut primele declarații despre divorț, după ce Oana Zăvoranu i-a adus mai multe acuzații, ba că ar fi fost infidel, ba că ar fi luat sume impresionante din banii familiei. „Eu am plecat din căsnicie! Eu am înaintat divorțul!

Eu cu asta am vrut să încep, ca să nu se mai speculeze că ea a făcut lucrurile astea. Eu am lăsat totul în urmă și am plecat doar cu hainele mele!”, a declarat Alex Ashraf, la Antena Stars. Acum, bărbatul a renunțat la divorț și s-a împăcat cu vedeta.

