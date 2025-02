Un nou subiect controversat a captat atenția publicului! Ioana Ginghină afirmă că fostul său soț, Alexandru Papadopol, urmează să se căsătorească cu iubita lui, Cristiana Luca. Cei doi actori au ținut relația departe de ochii curioșilor, însă vestea a ieșit la iveală recent, provocând un val de reacții, mai ales pe rețelele sociale.

Scandalul a luat amploare pe TikTok, iar informațiile au ajuns rapid în presă. Alexandru Papadopol a fost întrebat de jurnaliști dacă zvonurile despre cununia civilă sunt adevărate sau doar speculații. Totuși, actorul a preferat să rămână discret, menționând că își păstrează poziția de a nu comenta aspecte legate de viața sa personală.

„Nu comentez. Este ceva ce ține de viața privată. Apreciez mesajul, dar știi bine că nu vorbesc despre viața mea privată. Eventual voi comenta prin intermediul paginii mele de Facebook. Vă mulțumesc!”, este reacția lui Alexandru Papadopol, pentru FANATIK.

În plus, Ioana Ginghină a dezvăluit că fostul ei soț nu este tocmai încântat de declarațiile sale în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță. Potrivit actriței, Papadopol nu apreciază faptul că subiecte sensibile din trecutul lor ajung în atenția publicului.

După despărțirea de Ioana Ginghină, actorul a avut o relație discretă cu Adriana Titieni. Se pare că povestea lor de dragoste nu a funcționat, iar Alexandru Papadopol a început în mare secret o relație cu actrița Cristiana Luca, în vârstă de 29 de ani.

Ioana Ginghină a anunțat că Alexandru Papadopol se căsătorește

Ce a declarat Ioana Ginghină în emisiunea lui Cătălin Măruță despre nunta lui Alexandru Papadopol:

„Știu de relația asta, dar nu știu de nicio nuntă. Trebuie să dau și eu vestea mai departe la copil. Că eu ca eu… Trebuia să fie nunta pe 10 ianuarie, ceva de genul… Am așteptat să vină copilul acasă… Am tot fost drăguță, dar eu nu mă mai înțeleg bine cu Alexandru Papadopol din cauza aparițiilor mele în emisiunea lui Cătălin Măruță. Îl deranjează că vin și povestesc. Într-un fel mi-a interzis să mai vin. Pe bune? Și atunci ne-am cam…

Nu m-a deranjat că el se însoară. Eu i-am zis Ruxandrei și ea a reacționat urât, nu mă așteptam. A zis: «Tată, iar aflu din ziare?». Că și de Adriana tot din presă a aflat. Inițial a fost: «Să vezi, că a fost o idee…». Nu l-am sunat, știu de la Ruxi. Îmi plângea copilul, nu vrei să știi ce era la gura ei. Trebuia să-i spună copilului. Ce poate să nu fie adevărat e că nu a fost o nuntă pe 10 ianuarie, pe care el a anulat-o.

O colegă m-a întrebat dacă am auzit că Papadopol are nuntă în februarie. I-am dat un mesaj vocal și i-am zis că trebuie să mă duc iar la Ruxi să-i zic. Se însoară, pentru că el i-a spus Ruxandrei, dar m-a rugat să nu zic. Ruxi a cunoscut-o, și eu o cunosc pe fata aia. Eu mă bucur că s-a întâmplat așa. Se căsătorește pe 14 februarie. Noi am aflat joi, cu o săptămână înainte. Vorbim de un bărbat de 50 de ani… E relație serioasă.

Noi am aflat de la teatru și de la televizor, de la presă, despre această nuntă. Bănuiesc că e cununie civilă. Asta știu de la Ruxi. El a sunat-o, i-a dat mesaj: «Am o veste bună pentru tine, pe 14 februarie te aștept». Dacă o vedea pe Ruxi, plângea… Relația lor acum e zero. Eu nu am fost invitată”.

