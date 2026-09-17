Cum arată Laurette după mai multe luni petrecute în spital. „Am slăbit atât de mult încât nici pantalonii nu-mi mai vin”

Laurette, în vârstă de 42 de ani, a avut un an greu. Fosta asistentă TV a petrecut mai mult timp prin spitale, decât acasă, în urma problemelor de sănătate pe care le-a avut. În luna martie, vedeta anunța că trece prin cea mai grea perioadă din viața sa, după ce a fost imobilizată la pat timp de șase luni.

Laurette ajuns să fie imobilizată la pat timp de șase luni, în urma unei proceduri efectuate în urmă cu șapte ani. De atunci, problemele de sănătate au continuat să îi dea bătăi de cap. Laurette a ajuns de mai multe ori la spital și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Am slăbit atât de mult încât nici pantalonii nu-mi mai vin. Dar nu-i nimic. Hainele se pot cumpăra din nou. Cel mai important este să mă fac bine, să mă vindec și să fiu sănătoasă”, a spus Laurette pe contul de socializare.

La începutul lunii martie, Laurette anunța că trece prin cea mai grea perioadă din viața sa. „N-am mai postat pe TikTok, n-am mai postat pe Facebook, n-am mai fost activă, n-am mai fost nici la emisiuni, n-am mai fost pe nicăieri pentru că am fost super bolnavă. Deci foarte, foarte bolnavă. Am fost imobilizată la pat, n-am putut să merg din luna septembrie.

De luna trecută piciorul meu și-a mai dat drumul puțin, pot să mă mișc un pic, dar încă mai am de făcut câteva operații, cred, și apoi recuperarea.