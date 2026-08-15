Raluca Pastramă a spus că a avut o perioadă mai dificilă, iar din cauza stresului a ajuns de la 65 de kilograme la 58.

”Sinceră să fiu, nu am ținut neapărat o dietă, doar că mi s-au mai întâmplat niște lucruri și nu am mai mâncat deloc. Nu am mai putut să mănânc. Eu funcționez pe bază de stres. În momentul în care am început să slăbesc, cred că aveam în jur de aproape 65 de kilograme și am ajuns la 58. Nu mi-am propus neapărat să slăbesc. Eu când îmi propun să slăbesc, după aceea îmi este mai rău foame, am mai multe pofte. Dar nu, a fost ceva pe bază de stres. Eu așa funcționez când sunt foarte, foarte supărată și foarte nervoasă: nu pot să mai mănânc absolut deloc. Și chiar dacă mănânc, indiferent ce mănânc, nu se depune”, a spus Raluca Pastramă pentru Spynews.ro.

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Raluca Pastramă profită din plin de timpul liber, așa că, s-a întors în sala de sport, locul în care se simte foarte bine.

„Am început să merg la sală de o săptămână. Cred că nu am mai mers de câteva luni bune. Luna asta, Maryam, este la tatăl ei, suntem în perioada de vară și programul este o săptămână cu o săptămână, așa cum a decis instanța, de fapt jumătate de vară cu jumătate de vară. Și am zis că dacă tot sunt singură în perioada asta, m-am dus și la antrenamente, vreau să fac o curățenie generală în casă, în dulapuri”, a mai spus ea.

Ce se găsește în meniul Ralucăi Pastramă

„Eu am slăbit pentru că nu am mai putut să mănânc. Acum mănânc o dată pe zi. De exemplu, aseară, când am venit de la sală pe la 8:30, mi-am făcut niște noodles cu pui. Iar ieri seară aveam poftă de ficăței, de mult îmi doream să mănânc, și mi-am făcut niște ficăței cu pipote și cu sos de usturoi și orez chinezesc, că mie îmi place foarte mult.

Tot așa, am mâncat pe la 9:00 seara și nu am mâncat absolut nimic toată ziua. De omorât cu apa, nu prea mă omor. La sală beau foarte multă apă”, a mai spus ea.

”Eu sunt foarte bucuroasă că am slăbit! Îmi place foarte mult, eu nu am mai avut 58-59 de kilograme după ce am născut-o pe Maria. În timpul sarcinii cu Maria am luat 30-32 de kilograme și ajunsesem la 90 și ceva de kilograme. După ce am născut-o, am ajuns la 58 de kilograme, dar de atunci nu am mai reușit niciodată să ajung la greutatea asta.

Nu-mi pare rău că am slăbit. Îmi place, chiar îmi place să fiu slabă, dar nu mai mult de atât. Deja dacă e mai mult de atât, începe să se vadă urât. Oricum, familia mea și ai mei îmi spun că sunt prea slabă”, a mai adăugat Raluca Pastramă pentru Spynews.ro.

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