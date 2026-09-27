Cum au apărut Andra și Cătălin Măruță la nunta Sarei, fiica Adinei Buzatu. Artista a strălucit într-o rochie scurtă

Andra și Cătălin Măruță s-au numărat printre invitați, la nunta Sarei, fata Adinei Buzatu. Artista și soțul ei s-au distrat toată noaptea, iar interpreta a strălucit într-o rochie scurtă, care i-a pus în valoare silueta.

Sara, fiica Adinei Buzatu, și soțul ei au organizat sâmbătă, 26 septembrie, petrecerea de nuntă, la două săptămâni după ce s-au cununat civil și religios.

Printre invitați s-au numărat Andra și Cătălin Măruță. „Așa arată o mamă soacră. Sara avea 8 ani când a venit la nunta noastră”, a spus Cătălin Măruță în video postat de Adina Buzatu pe Instagram. Pentru eveniment, Andra a ales o rochie scurtă, iar soțul ei a filmat-o în timp ce dansa și se distra alături de Adina Buzatu și Jojo.

Pe contul de socializare, Adina Buzatu a postat imagini de la eveniment. Mireasa a optat pentru o rochie mulată, cu un voal foarte lung, o coafură simplă, iar machiajul a fost unul natural. Momentul în care soțul Sarei a văzut-o pentru prima dată pe partenera lui de viață în rochie de mireasă a fost unul foarte emoționant.

Fiica Adinei Buzatu și soțul ei au gândit totul până la cel mai mic detaliu pentru eveniment și au luat în considerare amplasarea unor încălzitoare, având în vedere că pe timpul nopții temperaturile scad considerabil. Mesele au fost decorate cu flori naturale.

Cu o zi înainte de nuntă, Adina Buzatu a postat un mesaj emoționant despre fiica ei.„Mâine e nunta Sarei. Sau, mai exact, partea care a mai rămas din ea. Și abia acum realizez cu adevărat ce înseamnă. Mi-am petrecut jumătate din viață învățând-o să nu aibă nevoie de mine. Să fie liberă, sigură pe ea, să-și construiască singură viața.

Iar acum, când nu mai are nevoie de mine ca să-i conduc pașii, bucuria mea cea mai mare este că mă alege în continuare. Știu că nimic esențial nu se schimbă. Sara își continuă viața, acum alături de soțul ei, iar eu le voi fi alături amândurora. Singura diferență e că familia noastră a crescut.