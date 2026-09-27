Susține Susține

Cum au apărut Andra și Cătălin Măruță la nunta Sarei, fiica Adinei Buzatu. Artista a strălucit într-o rochie scurtă

Livia Lixandru
Livia Lixandru
Jurnalist
Comentează
Andra si Catalin Maruta alaturi de Adina Buzatu, la nunta Sarei
Andra si Catalin Maruta alaturi de Adina Buzatu, la nunta Sarei. FOTO/ Instagram
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Andra și Cătălin Măruță s-au numărat printre invitați, la nunta Sarei, fata Adinei Buzatu. Artista și soțul ei s-au distrat toată noaptea, iar interpreta a strălucit într-o rochie scurtă, care i-a pus în valoare silueta.

Sara, fiica Adinei Buzatu, și soțul ei au organizat sâmbătă, 26 septembrie, petrecerea de nuntă, la două săptămâni după ce s-au cununat civil și religios.

Printre invitați s-au numărat Andra și Cătălin Măruță. „Așa arată o mamă soacră. Sara avea 8 ani când a venit la nunta noastră”, a spus Cătălin Măruță în video postat de Adina Buzatu pe Instagram. Pentru eveniment, Andra a ales o rochie scurtă, iar soțul ei a filmat-o în timp ce dansa și se distra alături de Adina Buzatu și Jojo.

Pe contul de socializare, Adina Buzatu a postat imagini de la eveniment. Mireasa a optat pentru o rochie mulată, cu un voal foarte lung, o coafură simplă, iar machiajul a fost unul natural. Momentul în care soțul Sarei a văzut-o pentru prima dată pe partenera lui de viață în rochie de mireasă a fost unul foarte emoționant.

Cum au apărut Andra și Cătălin Măruță la nunta SareiVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Fiica Adinei Buzatu și soțul ei au gândit totul până la cel mai mic detaliu pentru eveniment și au luat în considerare amplasarea unor încălzitoare, având în vedere că pe timpul nopții temperaturile scad considerabil. Mesele au fost decorate cu flori naturale.

Cu o zi înainte de nuntă, Adina Buzatu a postat un mesaj emoționant despre fiica ei.„Mâine e nunta Sarei. Sau, mai exact, partea care a mai rămas din ea. Și abia acum realizez cu adevărat ce înseamnă. Mi-am petrecut jumătate din viață învățând-o să nu aibă nevoie de mine. Să fie liberă, sigură pe ea, să-și construiască singură viața.

Iar acum, când nu mai are nevoie de mine ca să-i conduc pașii, bucuria mea cea mai mare este că mă alege în continuare. Știu că nimic esențial nu se schimbă. Sara își continuă viața, acum alături de soțul ei, iar eu le voi fi alături amândurora. Singura diferență e că familia noastră a crescut.

Până acum m-a ținut adrenalina pregătirilor. Acum, când totul e gata, parcă mă ajung din urmă toate emoțiile. Bine ai venit în familia noastră, Luca. Deși adevărul e că erai deja aici de mult”, a declarat Adina Buzatu, pe Facebook.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: nunta Adina Buzatu Cătălin Măruță Andra Măruță
Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Unica.ro
Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Mărturisire șocantă a lui Roberto Carlos: „Mi-au lăsat contul pe zero. Vineri am primit o grămadă de hârtii de a căror existență nu știam”
Gsp.ro
Mărturisire șocantă a lui Roberto Carlos: „Mi-au lăsat contul pe zero. Vineri am primit o grămadă de hârtii de a căror existență nu știam”
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
Gsp.ro
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
Parteneri
România o plânge! Au anunțat acum, e doliu mare în film! A murit actrița legendară din filmul românesc adorat de generații... Pierderea e imensă, durerea de neconsolat...
Libertateapentrufemei.ro
România o plânge! Au anunțat acum, e doliu mare în film! A murit actrița legendară din filmul românesc adorat de generații... Pierderea e imensă, durerea de neconsolat...
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Avantaje.ro
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
ALTE ȘTIRI
prune-buzau-s-27
ReportajExclusiv
Știri România
10:00
Unde se duc prunele din Coca-Antimirești, Buzău, când se coc: „La porci. Cerbii mănâncă de trosnesc. Vin urșii, mistreții. N-avem unde vinde”
Ceață risipită de soare
Știri România
09:05
România trece de la temperaturi de 0 la 25 de grade într-o singură zi. Zona în care vântul va atinge 70 km/h
Parteneri
Panouri fotovoltaice pe balcon sau pe bloc: cât costă, cât produc și când se amortizează investiția
Adevarul.ro
Panouri fotovoltaice pe balcon sau pe bloc: cât costă, cât produc și când se amortizează investiția
Laurențiu Reghecampf și FCSB scapă de scandalul de 1 milion de euro: Esperance Tunis ar semna rezilierea contractului după amenințări
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf și FCSB scapă de scandalul de 1 milion de euro: Esperance Tunis ar semna rezilierea contractului după amenințări
Alimentele s-au scumpit cu 53% în România, dar salariul minim brut cumpără cu peste 20% mai multă hrană
Financiarul.ro
Alimentele s-au scumpit cu 53% în România, dar salariul minim brut cumpără cu peste 20% mai multă hrană
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Elle.ro
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Andra si Catalin Maruta alaturi de Adina Buzatu, la nunta Sarei
Stiri Mondene
11:54
Cum au apărut Andra și Cătălin Măruță la nunta Sarei, fiica Adinei Buzatu. Artista a strălucit într-o rochie scurtă
Asia Express editia 13
Stiri Mondene
11:00
„Asia Express” 27 septembrie 2026. Echipele vor descoperi China autentică. Probe grele și nervi întinși la maxim, în următoarea ediție
Parteneri
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Judeţul care caută sute de zilieri, dar puţini vor să muncească. Se pot câştiga şi 400 de lei pe zi
Observatornews.ro
Judeţul care caută sute de zilieri, dar puţini vor să muncească. Se pot câştiga şi 400 de lei pe zi
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
Libertateapentrufemei.ro
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
Parteneri
Gsp.ro
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
Gsp.ro
L-a refuzat pe Gigi Becali: „Să vin la FCSB să fac 9 victorii din 9 și tot să nu fie de ajuns? Eu am drumul meu”
Parteneri
O femeie a fost evacuată din propria casă. Mii de oameni au ieșit în stradă
Mediafax.ro
O femeie a fost evacuată din propria casă. Mii de oameni au ieșit în stradă
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Iancu Sterp, dezvăluiri despre accidentul în care era să își piardă viața alături de frații săi: „Era să murim atunci”
Wowbiz.ro
Iancu Sterp, dezvăluiri despre accidentul în care era să își piardă viața alături de frații săi: „Era să murim atunci”
Parteneri
Libertatea.ro
Patru clienți au comandat doar o apă, patru pâini și un alioli. Patronul restaurantului a deschis o adevărată dezbatere națională în Spania
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Fratele lui Vlad, prima reacție după ce trupul Valentinei a fost găsit într-o valiză. Ce a declarat acesta: „Nu pot să vorbesc…”
Wowbiz.ro
Fratele lui Vlad, prima reacție după ce trupul Valentinei a fost găsit într-o valiză. Ce a declarat acesta: „Nu pot să vorbesc…”
Doliu in presa din Romania. A murit un mare jurnalist
Redactia.ro
Doliu in presa din Romania. A murit un mare jurnalist
Se oprește apa caldă în București! Cât durează întreruperea și ce sectoare vor fi afectate
Kanald.ro
Se oprește apa caldă în București! Cât durează întreruperea și ce sectoare vor fi afectate
POLITIC
Oana Gheorghiu, îmbrăcată într-un costum negru, în timpul unei conferințe
Politică
26 sept.
Oana Gheorghiu explică de ce a acceptat propunerea de a fi ministru al Sănătății: „Știu că nu există miracole”
Președintele român Traian Băsescu vorbește în fața presei la o conferință de presă
Politică
26 sept.
Traian Băsescu spune de ce este PSD atât de enervat de nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Gică Hagi, trei decizii controversate în înfrângerea României cu Suedia: Băluță, Stanciu și Ianis Hagi
Fanatik.ro
Gică Hagi, trei decizii controversate în înfrângerea României cu Suedia: Băluță, Stanciu și Ianis Hagi
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Spotmedia.ro
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Ultimele știri
Știri Externe
12:31
Peter Magyar vrea să taxeze marii bogați mai sever decât promitea în campania electorală din Ungaria
Știri Externe
12:20
Sat întreg evacuat, după un incident major lângă o bază aeriană americană cu bombardiere din Marea Britanie
Știri România
12:20
Cod galben de vânt puternic în șapte județe din România. Vremea în perioada 27-30 septembrie 2026
Știri România
12:03
Două britanice care salvau câinii din România au murit într-un carambol în Caraș Severin
Citește mai multe
TRENDING
Tehnologie
26 sept.
Elvețienii au construit cu 132 de milioane de euro un baraj de 113 metri în fața altuia de aproape 100 de ani. Ce au făcut cu cel vechi
Știri România
07:00
Rezultatele loto din 27 septembrie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 1.490.000 de euro
Lifestyle
25 sept.
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2026. Lună Plină în Berbec
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Toshisuke Kanazawa, un culturist în vârstă de 90 de ani, pozează în fața unei oglinzi în timp ce se antrenează în sala sa de sport din Hiroshima, Japonia, pe 11 septembrie 2026.
Sănătate și Fitness
11:25
Secretul longevității unui campion japonez de 90 de ani: „Vreau să fiu culturist până în ziua în care voi muri”
O femeie care ține un prosop roșu
Lifestyle
09:28
De ce trebuie să ai măcar un prosop roșu în casă: explicațiile unei asistente
horoscopul zilei de astăzi 16 septembrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Lifestyle
26 sept.
Horoscop 27 septembrie 2026. Săgetătorii au de înfruntat un moment în care încrederea celorlalți în ei este la un nivel scăzut
O femeie a mers la stomatolog pentru o extracție, iar diagosticul primit la scurt timp a șocat-o. Sursă foto: Hepta.
Sănătate și Fitness
26 sept.
O femeie de 30 de ani s-a dus să-și extragă măseaua de minte, iar dentistul i-a spus că are o boală gravă: „Am fost șocat. Era cancer în metastază” 
O persoană care ține un ciorchine de struguri Muscat
Lifestyle
26 sept.
Totul despre muscat, strugurele aromat al toamnei. Ce vinuri se obțin din el
Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea
Știri România
25 sept.
Cum îți faci cartea electronică de identitate în 2026: pași, costuri și acte necesare
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
O aeronavă F-18 în zbor
Știri România
08:41
O dronă a intrat în România, lângă Chilia Veche. Mesaj RO-Alert emis, au fost ridicate două aeronave F-18 și un elicopter
Colaj SIE. Sursa foto: Shutterstock / Facebook / SIE
Analiză
Știri România
07:00
Serviciile secrete din România de după 1990. Primul șef al SIE, Mihai Caraiman, pe lista „neagră” a NATO pentru spionaj. Cum s-au evaporat miliardele de dolari ale Securității lui Ceaușescu
Mașini de poliție parcate în fața unei case din Germania, în timpul unei interventii
Știri România
26 sept.
Un român cu ajutor social a filmat din BMW descinderile la casa sa din Germania, unde erau declarați 17 conaționali
Târgul Pâinii la Muzeul Satului
Reportaj
Știri România
26 sept.
Spectacolul pâinii în București. Kosovarii au venit cu plăcinte spectaculoase, croații cu zeci de forme și sortimente
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Nicu;or Dan
Opinii
24 sept.
Când jumătate trag „hăis” și jumătate „cea”
stalp-energie-cifre-piata-energie
Opinii
23 sept.
Energia României sub Bolojan: între promisiuni, proiecte întârziate și o arhitectură energetică în criză
Bani românești, lei
Opinii
23 sept.
Sentimentul economic, între cauză și semnal
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu