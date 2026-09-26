Oana Gheorghiu explică de ce a acceptat propunerea de a fi ministru al Sănătății: „Știu că nu există miracolele”

Oana Gheorghiu a explicat motivele pentru care a acceptat funcția de ministru al Sănătății în Guvernul Siegfried Mureșan, subliniind experiența de 15 ani în proiecte de îmbunătățire a spitalelor din România. Vicepremierul interimar spune că știe că „nu există miracole” și că „într-o ţară normală la cap, viaţa unui copil, a unui părinte ori a unui bunic nu trebuie să depindă de miracole”.

Oana Gheorghiu: „Am învățat lecții dureroase din spitale”

Vicepremierul interimar a explicat, sâmbătă seară, printr-o postare pe Facebook, motivele pentru care a acceptat să devină ministru al Sănătății în guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Oana Gheorghiu, cunoscută pentru activitatea sa de 15 ani în societatea civilă, a subliniat că experiențele din spitale, alături de pacienți și cadre medicale, i-au oferit cele mai importante lecții despre sistemul sanitar din România.

„Cele mai importante lecții despre sistemul de sănătate din România nu le-am învățat din studii, rapoarte sau din programe de guvernare. Le-am învățat de la mamele care dormeau lângă patul copilului lor, ghemuite pe un scaun, căutând cu disperare soluții și rugându-se pentru un miracol”, a transmis aceasta în mediul onlne.

De ce a aceptat Oana Gheorghiu propunerea de a fi ministru al Sănătății

Vicepremierul interimar a subliniat că decizia de a intra în politică nu a fost una ușoară, dar a fost luată din dorința de a contribui direct la schimbarea sistemului sanitar din România.

„Viața mea era, de altfel, mult mai liniștită înainte să intru în politică. Am acceptat pentru că știu că nu există miracolele și, într-o țară normală la cap, viața unui copil, a unui părinte ori a unui bunic nu trebuie să depindă de un miracol”, a mai scris ea în postare.

Ea a subliniat că este nevoie de spitale moderne și curate, de personal medical bine pregătit și respectat, dar și de o administrație corectă.

„Dacă vrem să vindecăm sistemul de sănătate, atunci trebuie să așezăm pacientul în centrul fiecărei decizii. Indiferent de deznodământul zilelor următoare, sănătatea României nu mai poate aștepta miracole. Este timpul să le facem să se întâmple”, a mai adăugat aceasta.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan a fost depus la Parlament

Tot sâmbătă, premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus la Parlament lista cu miniștrii propuși și programul de guvernare. Mureșan a fost însoțit de Tanczos Barna, nominalizat pentru Ministerul Agriculturii, și de Cătălin Drulă, propus pentru Ministerul Transporturilor.