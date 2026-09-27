Péter Magyar a anunțat că Ungaria va introduce de la 1 ianuarie 2027 un impozit pe avere, însă în condiții mai stricte decât cele prezentate anterior de formațiunea Tisza. Pentru averi care depășesc un anumit prag, de exemplu 500 de miliarde de forinți, cota de impozitare ar putea fi mai mare de 1%. Detaliile finale urmează să fie anunțate de ministrul Finanțelor, conform Portofolio.

Anunțul a fost făcut de Péter Magyar sâmbătă, 26 septembrie, la Szolnok, în cadrul turneului său național. Liderul Tisza a spus că impozitul pe avere face parte din programul formațiunii și că va intra în vigoare la începutul anului 2027.

Potrivit lui Magyar, însă, forma finală a măsurii ar putea fi mai strictă decât angajamentul inițial.

„Îl vom implementa în condiții mai stricte decât ne-am angajat.”, a spus premierul Ungariei.

Péter Magyar a oferit și un exemplu privind modul în care ar putea funcționa noul sistem de impozitare.

„Este posibil ca, pentru sumele care depășesc 500 de miliarde de forinți, impozitul de plătit să nu fie de un procent, ci mai mult”, a precizat Magyar, potrivit relatărilor din presa maghiară.

Pragul de 500 de miliarde de forinți înseamnă aproximativ 1,37 miliarde de euro.

Ministrul Finanțelor, András Kármán, urmează să prezinte regulile concrete ale impozitului pe avere.

Relatările recente despre proiectul discutat în Ungaria indică o bază de impozitare extinsă.

Printre activele care ar putea fi luate în calcul se află proprietățile imobiliare, autovehiculele, banii cash și disponibilitățile din conturi, titlurile de valoare și alte investiții, participațiile la companii, creanțele și activele cripto.

În cazul acțiunilor listate la bursă, evaluarea ar urma să se bazeze în principal pe prețul de piață. Pentru participațiile în companii nelistate, calculul ar fi mai complicat și ar ține cont de situația financiară și de capacitatea companiei de a produce venituri. O astfel de abordare ar avea nevoie de reguli detaliate pentru stabilirea valorii diferitelor tipuri de active.

Magyar a prezentat impozitul pe avere drept una dintre principalele angajamente ale formațiunii Tisza.

Péter Magyar, care, alături de partidul său de opoziție, Tisza, a câștigat alegerile parlamentare din 12 aprilie 2026, a declarat în repetate rânduri că modelul elvețian reprezintă o sursă de inspirație pentru viitorul sistem fiscal.