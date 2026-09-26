Cabinetul stomatologic este adesea asociat doar cu igiena dentară sau tratarea cariilor, însă o simplă examinare a cavității bucale poate deveni primul pas în diagnosticarea unor afecțiuni grave care pun viața în pericol.

Sângerarea gingiilor, primul pas spre un diagnostic de leucemie

Specialistul în stomatologie dr. Ivo Domagała, din Polonia, atrage atenția că afecțiuni majore precum leucemia, diabetul, bolile autoimune sau chiar metastazele altor forme de cancer își pot face simțită prezența mai întâi la nivelul gurii, înainte de apariția oricăror alte simptome clinice, relatează Onet, parte a grupului Ringier.

Într-un caz recent din practica sa, o pacientă s-a prezentat la cabinet pentru realizarea unei proteze dentare. Femeia acuza o sângerare persistentă a gingiilor. Deși sângerarea gingivală este des întâlnită în cazul gingivitei sau al parodontozei, intensitatea și caracterul neobișnuit al acesteia i-au ridicat semne de întrebare medicului.

Analizele de sânge recomandate de urgență au confirmat bănuielile stomatologului: pacienta suferea de leucemie și a fost direcționată imediat către un centru de oncologie pentru începerea tratamentului.

Un alt caz dramatic implică o tânără de aproximativ 30 de ani care s-a prezentat pentru extracția unei măsele de minte. La radiografia de rutină efectuată înainte de intervenție, medicul a observat o umbră suspectă în sinusul maxilar.

Deși inițial pacienta a omis să menționeze istoricul medical, s-a dovedit că umbra era, de fapt, o metastază a unui melanom de care suferise în trecut. O extracție dentară neefectuată corect în acel context ar fi putut provoca o răspândire a celulelor canceroase în organism.

Radiografia dentară, un test de prevenție esențial

Radiografia dentară panoramică nu trebuie privită doar ca un instrument de lucru pentru plombe sau implanturi, ci și ca un veritabil test de prevenție, similar colonoscopiei sau mamografiei.

Imaginile radiologice pot scoate la iveală modificări osoase, chisturi sau tumori în stadii incipiente. În Polonia, aproximativ o mie de cazuri de cancer oral sunt diagnosticate în fiecare an, dar afecțiunile precanceroase sunt cele mai frecvente.

Modificările de la nivelul mucoasei bucale, cum este leucoplazia (o pată albă, îngroșată), sunt considerate stări precanceroase, extrem de frecvente la persoanele care consumă alcool sau fumează.

Orice leziune, ulcerație sau rană la nivelul limbii ori al cavității bucale care nu se vindecă în decurs de două săptămâni reprezintă un semnal de alarmă clar. Consultul de specialitate la un medic stomatolog sau ORL devine obligatoriu în astfel de situații.

„Orice modificare a limbii sau a gurii care nu se vindecă în două săptămâni ar trebui să fie un semnal de alarmă și să determine o vizită la un medic dentist sau la un specialist ORL. Ulcerația persistentă este cel mai adesea un semn de cancer, dar modificarea nu indică întotdeauna o problemă oncologică”, atrage atenția specialistul.

Procesele inflamatorii netratate și riscurile ascunse

Majoritatea pacienților tind să ignore problemele dentare, dacă nu sunt însoțite de dureri severe. Totuși, infecțiile și procesele inflamatorii cronice se pot dezvolta în interiorul osului fără simptome evidente.

În cazuri rare, inflamațiile netratate pe termen lung pot suferi transformări maligne. Controalele periodice la fiecare șase luni și realizarea unei radiografii preventive o dată la doi ani rămân cele mai eficiente măsuri de prevenție pentru menținerea sănătății generale.