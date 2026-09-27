Toshisuke Kanazawa are 90 de ani și continuă să concureze în culturism. Japonezul, care a câștigat 19 titluri naționale, se antrenează șase zile pe săptămână și spune că nu intenționează să renunțe. Pentru el, longevitatea înseamnă mișcare, disciplină, odihnă și adaptarea antrenamentelor la vârsta pe care o are, potrivit The Guardian.

La 90 de ani, încă se antrenează două ore pe zi

Toshisuke Kanazawa își privește corpul în oglinda sălii sale de sport din Hiroshima și vorbește despre o carieră care se întinde pe mai multe decenii. La 90 de ani, japonezul continuă să participe la competiții de culturism și să câștige titluri.

În urmă cu doar câteva săptămâni, la o zi după ce și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani, Kanazawa a câștigat încă o competiție importantă. A fost al 19-lea titlu național din cariera sa.

Antrenamentul zilnic al celui mai în vârstă culturist din Japonia Sursa foto: Getty Images

Iar campionul nu vorbește despre retragere: „Vreau să fiu culturist până în ziua în care voi muri.”

Este poate cea mai simplă explicație pentru stilul de viață pe care îl urmează de zeci de ani.

Kanazawa se antrenează aproximativ două ore pe zi, șase zile pe săptămână. Nu mai lucrează însă exact ca în tinerețe.

La bătrânețe, corpul are nevoie de o abordare diferită, iar sportivul spune că și-a modificat exercițiile pentru a evita solicitările pe care nu le mai consideră potrivite pentru vârsta sa.

Nu mai face genuflexiuni și nici prese la bancă. În schimb, preferă aparatele de fitness, pe care le consideră mai potrivite pentru situația sa actuală.

„Fac ce este mai bine pentru mine și corpul meu la această vârstă.”, spune bărbatul.

Este o abordare care pune accent pe ceea ce specialiștii numesc adaptarea activității fizice la capacitatea individuală. În cazul persoanelor vârstnice, exercițiile de forță pot face parte dintr-un program de menținere a funcției musculare, însă intensitatea și tipul exercițiilor trebuie adaptate fiecărei persoane.

Pentru Kanazawa, obiectivul nu mai este să ridice cu orice preț cât mai mult, ci să continue să se antreneze.

Bărbatul nu a fost niciodată grav bolnav și spune că cel mai recent control medical al său a produs date asociate de obicei cu un bărbat mult mai tânăr.

„Recuperarea după sesiunile de greutăți durează mai mult”

Campionul japonez recunoaște că timpul de recuperare s-a schimbat odată cu vârsta.

„Recuperarea după sesiunile de greutăți durează mai mult decât înainte, așa că mă asigur că mă odihnesc corespunzător între serii și dorm aproximativ șapte ore pe noapte.”, a spus bărbatul.

Kanazawa, cel mai în vârstă culturist de performanță din Japonia și de 19 ori campion la culturism, care a împlinit 90 de ani pe 29 august, a câștigat luna trecută Campionatul All Japan Masters Fitness Sursa foto: Getty Images

Somnul este una dintre componentele importante ale rutinei sale. În loc să ignore semnalele organismului, Kanazawa spune că își adaptează programul.

Această idee este relevantă și pentru conceptul de igiena somnului: odihna nu este tratată ca un obstacol în calea antrenamentului, ci ca parte a procesului de recuperare.

La 90 de ani, Kanazawa spune că nu mai poate folosi aceeași strategie pe care o avea în tinerețe.

Iar alimentația a fost și ea modificată.

Nutriție simplă

Kanazawa spune că nu a consumat niciodată alcool și nu a fumat. De asemenea, a renunțat la carne și pește cu zeci de ani în urmă.

Meniul său este relativ simplu. Printre alimentele pe care le consumă se află orezul brun, natto și supa miso, în care adaugă ouă crude.

În trecut consuma mai multe shake-uri proteice, însă și aici și-a adaptat dieta.

„Înainte beam șase shake-uri proteice pe zi, dar acum beau trei. Pe măsură ce îmbătrânesc, îmi este mai greu să diger atât de mult lichid.”, a mai spus sportivul.

Toshisuke Kanazawa, un culturist în vârstă de 90 de ani, pedalează pe bicicletă înainte de antrenament în sala sa de sport din Hiroshima, Japonia, pe 11 septembrie 2026.

„Sunt 100% natural”

În lumea culturismului, aspectul fizic al lui Kanazawa la 90 de ani atrage inevitabil atenția.

Când este întrebat despre secretul formei sale, sportivul răspunde direct: „Și sunt 100% natural.”

Apoi adaugă, zâmbind: „Și nu mi-am pierdut mințile, nu-i așa?”

Kanazawa atribuie forma fizică unei vieți disciplinate și numeroaselor ore petrecute la sală.

Povestea lui Kanazawa nu a început în sala de culturism. Născut în 1936, în prefectura Shimane, japonezul a fost un înotător talentat în adolescență. Specialitatea sa era proba de 1.500 de metri liber.

O problemă musculară i-a distrus însă visul de a participa la Jocurile Olimpice.

În loc să renunțe la sport, Kanazawa și-a schimbat obiectivul.

„Mama era sceptică, dar mă susținea, dar tatăl meu era categoric împotriva acestui lucru – el credea că tinerii ar trebui să muncească.”

Tânărul Kanazawa le-a spus părinților săi că vrea să devină cel mai bun culturist din Japonia.

„Le-am spus că vreau să fiu cel mai bun din Japonia, dar că voi avea nevoie de câțiva ani ca să reușesc.”, a povestit japonezul.

Au urmat cinci ani de antrenamente intense.

Șase ore de antrenament pe zi

În tinerețe, Kanazawa se antrena aproximativ șase ore pe zi și ducea o viață aproape izolată de tentațiile obișnuite.

Mâncarea era simplă și pregătită de mama sa. Banii câștigați dintr-un job ocazional de livrare a electrocasnicelor erau folosiți pentru alimente precum laptele și brânza.

La 24 de ani, și-a îndeplinit obiectivul: a câștigat titlul Mr. Japan. Trei ani mai târziu a repetat performanța.

Apoi a ajuns pe scena internațională.

În 1967, la competiția Mr Universe organizată la Montreal, a concurat alături de Arnold Schwarzenegger și Sergio Oliva. Kanazawa a terminat competiția pe locul al patrulea, iar Oliva a câștigat.

Ulterior, japonezul a continuat să concureze și a câștigat șase campionate mondiale de masters după vârsta de 80 de ani.

Kanazawa a renunțat la culturismul competițional la mijlocul anilor 30. Revenirea a venit abia la 50 de ani. Motivul nu a fost doar dorința de a câștiga.

Soția sa suferea de o boală cronică, iar Kanazawa a vrut să-i demonstreze că este posibil să reîncepi.

„Soția mea m-a susținut întotdeauna, dar era adesea bolnavă. Am văzut cum mă lăsasem în voia întâmplării de când mă retrăsesem, așa că am vrut să-i arăt că orice era posibil.”

Șapte ani mai târziu, a câștigat campionatul masters: „Atunci eram la apogeul meu fizic.”

Japonezul a concurat alături de Arnold Schwarzenegger, în 1967, la competiția Mr Universe organizată la Montreal Sursa foto: Getty Images

Longevitate prin mișcare, dar cu adaptare

Povestea lui Kanazawa apare într-o Japonie în care îmbătrânirea populației este una dintre marile teme sociale.

Recent, Japonia a atins o bornă istorică fără precedent în ceea ce privește longevitatea populației. Numărul persoanelor cu vârsta de cel puțin 100 de ani a depășit pentru prima dată pragul de 100.000, au anunțat reprezentanții Ministerului Sănătății din Tokyo, acum două săptămâni.

Anul trecut, Japonia număra 99.763 de persoane cu peste 100 de ani, dintre care 88% erau femei.

El nu privește însă vârsta înaintată ca pe un motiv pentru abandonarea activității fizice.

„Japonezii mai în vârstă fac lucruri incredibile, dar mă tem că prea mulți dintre ei renunță la lucrurile pe care le făceau când erau mai tineri.”, a precizat bărbatul de 90 de ani.

Apoi oferă propria sa explicație: „E ca atunci când mușchii picioarelor încep să slăbească și pur și simplu lași să se întâmple pentru că crezi că e inevitabil. Nu mi-am dorit niciodată să fiu așa, de aceea fac ceea ce fac.”

Ideea de longevitate prin mișcare este, în cazul său, legată de consecvență. Nu mai practică aceleași exerciții ca la 30 sau 40 de ani, însă continuă să-și solicite organismul în limitele pe care și le stabilește.

Este, de fapt, una dintre lecțiile cele mai interesante ale poveștii sale: activitatea fizică la vârsta a treia nu înseamnă neapărat repetarea antrenamentelor din tinerețe, ci adaptarea lor.

Campion la 90 de ani

Recent, Kanazawa a participat și la Campionatele Open din Japonia, unde a ocupat locul al patrulea la categoria perechi mixte, alături de Asuka Miyamae, cu 39 de ani mai tânără decât el.

La 90 de ani, continuă să meargă cu bicicleta prin Hiroshima, să se antreneze și să participe la competiții.

Nu vorbește despre un program de biohacking, despre suplimente alimentare miraculoase sau despre o metodă secretă care să oprească îmbătrânirea.

Vorbește despre lucruri mult mai simple: mișcare, alimentație, somn, recuperare și disciplină.