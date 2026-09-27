Două femei britanice, Rachael Harvey-Purkiss, în vârstă de 41 de ani, și Allison Condon, de 61 de ani, au murit într-un grav accident rutier produs pe DN6, în județul Caraș-Severin. Cele două se aflau în România într-o misiune de transport a unor câini salvați către Franța. În accident au fost implicate mai multe vehicule, iar opt dintre animalele transportate au murit, conform BBC și Mirror.

Veniseră în România pentru a salva câini

Tragedia s-a produs joi, în jurul orei 11:00, pe DN6, între localitatea Buchin și intersecția cu Vălișoara, în județul Caraș-Severin.

Două femei au murit joi, după ce microbuzul în care se aflau a fost prins între două TIR-uri pe DN6, în Caraș-Severin. Sursa foto: reper24.ro

Microbuzul înmatriculat în Marea Britanie în care se aflau cele două femei a fost implicat într-o coliziune cu două autotrenuri. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, microbuzul ar fi pătruns pe contrasens și s-ar fi izbit frontal de un camion.

În urma impactului, camionul a lovit un al doilea vehicul greu, iar microbuzul a fost prins între autotrenuri. O dubă aflată în spate a fost, de asemenea, implicată în accident.

Cele două femei au fost declarate decedate la fața locului.

Rachael Harvey-Purkiss și Allison Condon se aflau în România într-o misiune legată de salvarea și transportul unor câini.

Cele două femei colaborau cu organizația britanică Homeward Bound, care se ocupă de salvarea animalelor și transportarea acestora către noi familii.

În microbuz se aflau 10 câini. Opt dintre animale au murit în urma accidentului, în timp ce cel puțin unul dintre câinii supraviețuitori a ajuns în grija unei organizații românești de salvare. Alt câine ar fi scăpat din accident, dar a fugit de frică.

Pentru apropiatii femeilor, tragedia este cu atât mai dureroasă cu cât deplasarea avea un scop caritabil.

Misiune caritabilă sfârșită tragic pe DN6 Sursa foto: Colaj Facebook/ DRDP Timișoara

„Două diamante rare și frumoase”

Organizația Homeward Bound a transmis un mesaj emoționant după moartea celor două femei.

„Inimile lor erau pline de nimic altceva decât iubire și grijă pentru animale”, a transmis organizația.

În același mesaj, cele două britanice au fost descrise drept „două diamante rare și frumoase”.

Organizația a transmis că este devastată de tragedie și a cerut timp pentru a putea procesa pierderea.

„Astăzi suntem îndurerați într-un mod pe care nu vi-l pot explica… vă rugăm să ne acordați puțin timp pentru a încerca să procesăm această tragedie cumplită.”, a scris Organizația Homeward Bound.

„Ar fi trebuit să fie o aventură frumoasă”

Sammie Condon, fiica lui Allison Condon, a transmis la rândul său un mesaj după accident.

Ea le-a mulțumit oamenilor pentru sprijinul primit din întreaga lume și a vorbit despre scopul călătoriei mamei sale.

„Ar fi trebuit să fie o aventură frumoasă, care să le ofere câinilor viața la care visau”, a scris Sammie Condon.

Fiica femeii a spus că există speranța că cel puțin unul dintre câini a supraviețuit accidentului.

„Am văzut fotografii cu el și, din fericire, pare să nu fi fost rănit. În acest moment se află în grija unei organizații românești de salvare a animalelor”, a mai adăugat ea.

Sammie Condon a anunțat că va veni în România pentru a se ocupa de repatrierea mamei sale.

„Voi merge în România la momentul potrivit, după care mama va fi repatriată în Marea Britanie”, a precizat aceasta.

Mesaje de durere au apărut și din partea prietenilor celor două victime.

Claire Dalton, o prietenă apropiată a lui Allison Condon și Rachael Harvey-Purkiss, a vorbit despre pierderea celor două femei într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Sunt îndurerată... dar sunt și alții care se simt mult mai rău decât mine. Asta îmi frânge inima mai mult decât orice.”, a scris aceasta.

Ea le-a descris pe cele două femei drept „surorile sale de suflet”.

Accident grav pe DN6, în Caraș-Severin

Potrivit autorităților române, accidentul a avut loc pe DN6, în afara localității Vălișoara.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat blocarea traficului pe sectorul de drum afectat.

„Trafic blocat pe DN6, între localitatea Buchin și intersecția cu localitatea Vălișoara (jud. Caraș-Severin). A avut loc un accident în care un microbuz de transport marfă a fost prins între două autotrenuri. Se estimează reluarea circulației normale în jurul orei 17.00”, au transmis reprezentanții DRDP Timișoara.

În urma accidentului, circulația pe DN6 a fost închisă complet. Traficul a fost deviat pe ruta ocolitoare DJ608C, Bucoșnița - Petroșnița, în timp ce echipajele de intervenție au acționat la locul accidentului.

Polițiștii din Caraș-Severin au început cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Ancheta urmează să stabilească circumstanțele exacte ale coliziunii și responsabilitățile în producerea accidentului.

Șoferul camionului a fost rănit în urma impactului.

Pe lângă pierderea celor două femei, accidentul a provocat și moartea a opt dintre cei 10 câini transportați în microbuz.

Animalele fuseseră preluate în cadrul misiunii de salvare și urmau să ajungă la noi familii.