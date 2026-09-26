„Această desemnare ne enervează! Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”. Așa își începe fostul președinte Traian Băsescu cea mai recentă reacție de pe pagina sa de Facebook, taxând dur reacția actualei clase politice la desemnarea noului premier.

Băsescu spune că Siegfried Mureșan este un profesionist care sperie clasa politică

Într-un mesaj tăios și plin de ironie, specific stilului său, Băsescu subliniază prăpastia dintre profilul candidatului și spaima politicienilor de la București față de continuarea reformelor.

Fostul șef al statului a remarcat că președintele a propus pentru funcția de prim-ministru „un om bine școlit în România și Germania și deplin respectat la Bruxelles în instituțiile europene”, lucru care a declanșat imediat panică în sistem: „Cum să pui la București un premier care o să înceapă iar cu statul de drept, cu justiția independentă, cu lupta anticorupție? Ne-a ajuns!”.

Ce spune Băsescu despre reacția taberei suveraniste față de Siegfried Mureșan

Băsescu a analizat și reacția fulgerătoare a taberei suveraniste, arătând cum „armata de manipulare și dezinformare a trecut imediat la treabă”, premierul desemnat fiind rapid etichetat drept „trădător, omul nemților, asociat cu mafia, care nu apără România”.

Ce tip de premier își doresc „adevărații patrioți”?

În finalul postării, fostul președinte a creionat cu sarcasm portretul-robot al politicianului dorit, de fapt, de tabăra contestatarilor.

„De la «adevărații patrioți» aflăm că un bun premier pentru România ar fi un personaj având dificultăți în utilizarea limbii române, dacă se poate fără diploma de bacalaureat și eventual să-l doară în… de deficit”, a concluzionat tăios Băsescu, încheindu-și mesajul cu o constatare resemnată: „Asta E!!!!!”.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, 26 septembrie, la ora 11:00, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru noul Executiv. Cabinetul susținut de PNL, USR și UDMR are 16 ministere și trei vicepremieri, iar audierile și votul de învestitură sunt programate la începutul săptămânii viitoare.