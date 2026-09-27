Un incident major a fost declarat în apropierea bazei aeriene RAF Fairford din Gloucestershire, utilizată de forțele americane, după ce mai mulți bărbați au fost arestați sub suspiciunea de infracțiuni legate de Legea Explozibililor. Locuitorii din satul Whelford au fost evacuați, iar vehiculele din zonă sunt inspectate de armată.

Poliția din Gloucestershire a confirmat că mai multe proprietăți din zona Whelford au fost evacuate în urma incidentului.

Locuitorii au fost duși într-un centru de agrement din apropiere. „Lucrăm îndeaproape cu partenerii noștri și aplicăm planurile bine stabilite pe care le avem în astfel de situații”, a declarat poliția. Potrivit autorităților, situația este sub control, iar localnicii nu trebuie să fie alarmați, relatează The Guardian.

Baza RAF Fairford a fost în centrul atenției în ultimele luni, pe fondul deciziei guvernului britanic de a permite SUA să folosească aerodromul pentru atacuri asupra unor ținte iraniene. În luna iulie 2023, Gărzile Revoluționare ale Iranului au avertizat Marea Britanie să nu permită decolarea bombardierelor americane de la această bază.

În replică, un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat: „forțele noastre armate sunt pregătite să apere Regatul Unit împotriva oricărui tip de atac, fie pe teritoriul nostru, fie din afară. Regatul Unit este gata să se apere 24/7”.

Duminică dimineață, mai multe vehicule de poliție, ambulanțe și mașini de pompieri au fost observate în apropiere de baza aeriană, iar polițiști înarmați au blocat accesul la poarta principală.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene ale SUA a declarat pentru The Guardian că nu vor fi discutate măsuri specifice de protecție, dar a subliniat angajamentul forțelor americane de a asigura securitatea personalului și a familiilor acestora.

„Evaluăm constant o varietate de factori pentru a determina ce măsuri adoptăm sau modificăm pentru a proteja instalațiile noastre, personalul și familiile acestora”, a spus acesta.