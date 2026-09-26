Un român cu ajutor social a filmat din BMW descinderile la casa sa din Germania, unde erau declarați 17 conaționali

Un român cu ajutor social a filmat dintr-un BMW descinderile de la casa din Germania. Bărbatul mai avea declarați alți 17 conaționali, dar au găsit apartamentul gol în momentul intervenției, după cum informează portalul german de știri Derwesten.de.

18 români care primeau alocații și ajutoare sociale din Germania erau înregistrați la adresă

Autoritățile din Renania de Nord-Westfalia au desfășurat o acțiune amplă împotriva exploatării chiriașilor și a abuzului de beneficii sociale, potrivit publicației citate mai sus. Acțiunea, care a avut loc joi, 24 septembrie 2026, a vizat mai multe imobile din regiunea Ruhr.

La o clădire veche din Duisburg, o inscripție ironică inscripționată pe o ușă uzată spunea: „Casă, dulce casă”. Însă, înăuntru, anchetatorii au descoperit o imagine dezolantă: alimente putrezite, un cauciuc uzat și un acvariu murdar. În subsol, un avertisment despre prezența șobolanilor, iar pe una dintre uși, o notificare de evacuare pentru neplata chiriei.

Conform lui Oliver Kardas, șeful echipei de intervenție, în apartament erau înregistrate oficial 18 persoane din România, inclusiv o familie numeroasă care primea alocații pentru șase copii și ajutoare sociale. Cu toate acestea, în timpul verificărilor, locuința era complet goală, iar ocupanții nu au fost de găsit.

Proprietarul clădirii era de negăsit

Cu toate acestea, în timpul raziei, poliția, pompierii și autoritățile locale au găsit în clădire 12 persoane, dintre care unele nu erau înregistrate oficial. Proprietarul clădirii, un cetățean olandez, nu a putut fi contactat. Primarul din Duisburg, Sören Link (SPD), a declarat că astfel de cazuri de presupusă fraudă socială subminează încrederea cetățenilor în autorități.

„Este nevoie de o definiție mai clară a statutului lucrătorilor din UE. Este cineva cu adevărat lucrător dacă muncește doar una sau două ore?”, a subliniat oficialul.

Ministrul Construcțiilor din NRW, Ina Scharrenbach (CDU), a cerut măsuri mai eficiente împotriva crimei organizate și a susținut planul în zece puncte al guvernului federal, care include utilizarea inteligenței artificiale pentru compararea bazelor de date și extinderea drepturilor de acces ale autorităților.

Un român cu ajutor social a filmat toată operațiunea dintr-un BMW

În timpul intervenției, un tânăr de 26 de ani, tot de origine română, ar fi fost observat filmând operațiunea dintr-un BMW de lux. Poliția a descoperit că acesta nu ar fi deținut permis de conducere, iar mașina era neasigurată. Mai mult, în autoturism ar fi fost găsite documente legate de locatarii imobilului. Autoritățile investighează acum dacă bărbatul avea rolul de supraveghetor sau complice.

Clădirea a fost închisă din cauza riscului de incendiu

În cadrul verificărilor desfășurate în șase orașe din regiunea Ruhr, experții și pompierii au identificat deficiențe majore de siguranță la clădirea din Duisburg. „Dacă izbucnește un incendiu aici, fumul va umple încăperile în câteva minute – nu ai avea timp să salvezi pe toată lumea”, a declarat Kardas. Din cauza riscului iminent pentru siguranța locatarilor, s-a luat decizia închiderii imediate a clădirii.

Locuitorii au avut la dispoziție doar câteva ore pentru a-și strânge lucrurile. Cei care nu au avut unde să meargă au fost cazați temporar de autoritățile locale. Conform lui Kardas, astfel de controale au loc în Duisburg la fiecare două săptămâni.

Frauda socială, cunoscută juridic drept abuz de beneficii sociale sau înșelăciune în obținerea acestora, reprezintă obținerea ilegală de beneficii din partea statului. În Germania, astfel de infracțiuni sunt încadrate la înșelăciune și delapidare sau reținerea salariilor din Codul penal, notează portalul german de știri citat mai sus.