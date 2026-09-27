De ce trebuie să ai măcar un prosop roșu în casă: explicațiile unei asistente

„În situația în care copilul dumneavoastră are deseori sângerări nazale și nu suportă să vadă sânge, merită să vă aprovizionați cu câteva bucăți!” – recomandă o asistentă de pe profilul CPR KIDS. Multe dintre reacțiile negative ale copiilor la vederea sângelui pot fi gestionate printr-un truc simplu: utilizarea unui prosop roșu.

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De obicei, bandajele și compresele sunt albe, ceea ce face ca sângele să fie foarte vizibil pe ele. Însă folosirea unui prosop roșu în caz de sângerare nazală poate reduce impactul vizual al sângelui asupra copiilor sensibili.

Pe profilul CPR KIDS, administrat de cadre medicale, a fost publicat un videoclip în care se explică de ce un astfel de prosop este util acasă.

„În situația în care copilul dumneavoastră are deseori sângerări nazale și nu suportă să vadă sânge, merită să vă aprovizionați cu câteva bucăți!”, subliniază asistenta în materialul postat.

De asemenea, subliniază că utilizarea unui prosop roșu poate reduce stresul asociat cu vederea sângelui.