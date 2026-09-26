Totul despre muscat, strugurele aromat al toamnei. Ce vinuri se obțin din el

Toamna aduce arome deosebite în paharele iubitorilor de vinuri, iar muscatul, unul dintre cele mai vechi soiuri din lume, este vedeta sezonului. Potrivit publicației elvețiene Blick, parte a grupului Ringier Media International, recolta a început deja în podgoriile din sudul Europei, pe piețe apărând strugurii galbeni cu boabe alungite și aromate.

Originea și diversitatea muscatului

Muscatul este originar din regiunea Mării Mediterane. În funcție de regiunea în care este cultivat, muscatul își schimbă numele și caracteristicile, oferind o paletă diversificată de vinuri, de la cele spumante și dulci până la cele seci și cu o textură catifelată.

Familia de struguri Muscat include peste 200 de soiuri de struguri aparținând speciei Vitis vinifera, care au fost utilizate în producția de vin și ca stafide și struguri de masă în întreaga lume timp de multe secole.

Culorile lor variază de la alb (cum ar fi Muscat Ottonel), la galben (Moscato Giallo), la roz (Moscato Rosa del Trentino) și până la aproape negru (Muscat Hamburg).

Strugurii și vinurile Muscat au aproape întotdeauna o aromă florală pronunțată .

Strugurii muscat, o sursă excelentă de vitamine

Strugurii muscat sunt o sursă excelentă de vitamine, antioxidanți și minerale, fiind renumiți nu doar pentru gust, ci și pentru beneficiile lor nutriționale.

Iată principalele vitamine:

Vitamina C: Susține sistemul imunitar, ajută la absorbția fierului și stimulează producția de colagen pentru piele.

Vitamina K: Esențială pentru coagularea normală a sângelui și pentru menținerea sănătății sistemului osos.

Vitamina E: Un antioxidant puternic ce protejează celulele împotriva stresului oxidativ (se găsește în special în coajă și sâmburi).

Tipuri de vinuri Muscat pe care merită să le încerci

Moscato d'Asti

Cunoscut pentru prospețimea sa, acest vin spumant ușor din regiunea Piemont, Italia, are un conținut scăzut de alcool, de aproximativ 5%.

Gustul său dulceag îl face ideal pentru a fi savurat alături de grisine sau, pentru iubitorii de dulciuri, alături de tarte cu fructe de toamnă, precum mere, pere.

Muscat du Valais

Originar din Valea Ronului, acest Muscat este un vin sec, cu arome fructate și o textură catifelată.

Este perfect pentru aperitive, alături de produse de patiserie sărate. Dacă strugurii sunt culeși târziu, vinul capătă o dulceață aparte, devenind un însoțitor rafinat pentru brânzeturi sau nuci sărate.

Moscatel de Setúbal

În sudul Portugaliei, în apropiere de Lisabona, acest vin dulce este produs printr-un proces special: fermentația este oprită prin adăugarea de rachiu, atunci când nivelul de zahăr ajunge la circa 100 grame pe litru.