Vremea din 27 septembrie 2026 aduce contraste termice semnificative în România, cu temperaturi maxime de până la 25 de grade, dar și minime de 0 grade în anumite regiuni.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de ceață pentru județele Covasna și Harghita, în timp ce în estul și sud-estul țării sunt prognozate intensificări ale vântului ce vor atinge viteze de până la 70 km/h, mai ales în Carpații de Curbură, în timpul nopții.

Temperaturile zilei și condițiile meteo

Potrivit prognozei ANM, valorile maxime ale zilei vor varia între 18 și 25 de grade Celsius, cu cele mai ridicate temperaturi în vestul țării. Cerul va fi variabil, perioadele însorite alternând cu înnorări temporare, iar ploile slabe vor apărea sporadic, mai ales la munte și în regiunile sudice.

În ceea ce privește intensificările vântului, cele mai afectate zone vor fi estul Munteniei, sudul Moldovei și Dobrogea, unde viteza rafalelor va atinge 40-50 km/h. În Carpații de Curbură, în noaptea de duminică spre luni, sunt așteptate rafale de 60-70 km/h.

La Miercurea Ciuc temperatura resimțită a fost de -2 grade

Dimineața zilei de 27 septembrie a fost deosebit de rece în centrul țării și în zonele montane. Conform datelor furnizate de ANM la ora 08.00, temperatura aerului a coborât până la 0 grade la Miercurea Ciuc, iar la Bâlea Lac s-au înregistrat 2 grade Celsius.

În București, valorile termice matinale au variat între 8 și 11 grade, în timp ce la Constanța termometrele indicau deja 16 grade.

Harta temperaturii resimțite publicată de ANM arată că, în zonele depresionare și montane, valorile percepute de corpul uman au fost chiar mai scăzute.

La Miercurea Ciuc, de exemplu, temperatura resimțită era de -2 grade, semn că vântul și umiditatea au amplificat senzația de frig.

Cod galben de ceață în Covasna și Harghita

ANM a emis un Cod galben de ceață valabil între orele 06.45 și 09.00 în județele Covasna și Harghita. Localitățile afectate includ Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Barcani, Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni și altele din zonele depresionare. Fenomenul a redus vizibilitatea sub 200 de metri, creând condiții dificile pentru șoferi.

Cum va fi vremea în București

În București, ziua de 27 septembrie va fi una plăcută. Dimineața a început cu temperaturi de 8-11 grade, iar pe parcursul zilei termometrele vor urca până la 23 de grade.

Cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei, devenind variabil pe parcurs, iar șansele de precipitații sunt reduse.

Noaptea, temperatura va scădea din nou la valori între 8 și 11 grade, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea la munte: răcoroasă și cu vânt puternic

La munte, temperaturile rămân scăzute, mai ales dimineața. La ora 08.00 s-au înregistrat 2 grade la Bâlea Lac și 4 grade la Vârful Omu.

Ziua va aduce și perioade însorite, deși după-amiaza se așteaptă înnorări și ploi slabe pe arii restrânse. În văi și depresiuni, condițiile de ceață vor persista în primele ore ale dimineții.

Principalul fenomen meteorologic al nopții va fi vântul puternic, cu rafale ce pot ajunge la 60-70 km/h în Carpații de Curbură.

La mare: mai cald, dar cu vânt în rafale

Litoralul se bucură de temperaturi mai ridicate față de alte regiuni. La ora 08.00, stațiile meteo raportau 16 grade la Constanța și 14 grade la Gura Portiței.

Pe parcursul zilei, vremea va fi variabilă, cu intervale însorite și posibile ploi slabe pe seară. Totuși, vântul va sufla cu intensitate, atingând viteze de 40-50 km/h în Dobrogea.