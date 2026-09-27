O dronă a intrat în România, lângă Chilia Veche. Mesaj RO-Alert emis, au fost ridicate două aeronave F-18 și un elicopter

În noaptea de sâmbătă spre duminică, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, în apropiere de Chilia Veche, astfel că a urmat pentru câteva minute un traseu aproape paralel cu braţul Chilia, conform MApN. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene Spaniole şi un elicopter IAR-330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române au monitorizat situaţia. Totodată, pentru nordul județului Tulcea a fost transmis un mesaj Ro-Alert.

„În noaptea de 26 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană ce evolua în zona localităţii Chilia Veche, în proximitatea frontierei fluviale. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 23.32 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, au anunţat reprezentanţii MApN.

Ei au menţionat că două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită şi un elicopter IAR-330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române, au decolat pentru monitorizarea situaţiei.

„Potrivit semnalelor radar, ţinta aeriană a pătruns în spaţiul aerian naţional în apropiere de Chilia Veche, urmând pentru câteva minute un traseu aproape paralel cu braţul Chilia. Semnalul radar cu ţinta a fost pierdut în zona Pardina”, a mai transmis sursa citată.

Ministerul Apărării a adăugat că alerta aeriană a încetat la ora 00.48.

Joi dimineață, 24 septembrie, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României, în zona de nord a județului Botoșani, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN). Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru județele Botoșani și Suceava, avertizând populația asupra situației.