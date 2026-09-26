Patru clienți au comandat doar o apă, patru pâini și un alioli. Patronul restaurantului a deschis o adevărată dezbatere națională în Spania

Patru clienți au comandat doar o apă, patru pâini și un alioli, dar patronul restaurantului a deschis o adevărată dezbatere națională în Spania. Comanda aparent banală a dus la o notă de plată de peste 10 euro și a devenit virală pe TikTok.

Cei patru clienți au stârnit o întreagă dezbatere cu o apă, patru pâini și un alioli

O comandă aparent banală a declanșat o dezbatere aprinsă în Spania după ce Vicente Nicolau, proprietarul Las Brasas Steakhouse din Mallorca, a publicat situația pe TikTok. Subiectul a captat rapid atenția utilizatorilor de pe rețelele sociale, iar opinia publică s-a împărțit în două tabere. Totul a pornit de la o apă, patru pâini și un alioli.

Cei patru clienți care au intrat în restaurantul din Mallorca s-au așezat la o masă și au comandat doar o apă, patru pâini și un alioli.

Proprietarul restaurantului se plânge că nota de plată a fost prea mică

Nicolau este cunoscut pentru activitatea sa pe rețelele de socializare, unde abordează frecvent problemele cu care se confruntă sectorul HoReCa, după cum relatează portalul de știri Directoalpaladar.com. De această dată, el a explicat că, în ciuda faptului că cei patru clienți au ocupat o masă, consumul lor redus nu a acoperit nici măcar costurile de operare.

„O masă generează cheltuieli, indiferent dacă se comandă doar apă, pâine și alioli sau o cină completă”, a început el povestea de pe TikTok.

Ce spune proprietarul restaurantului despre serile în care vin clienții pentru meciuri

Nu este prima dată când Nicolau atrage atenția asupra provocărilor din industrie. Într-o altă postare, a menționat că în timpul meciurilor de fotbal ale echipei naționale a Spaniei, cifra de afaceri a restaurantului său poate scădea cu până la 30% din cauza rotației reduse a meselor.

De asemenea, el a stârnit discuții pe tema prețurilor la băuturi răcoritoare, justificându-le prin marjele mici de profit: „După ce acopăr costurile, rămân cu un profit de aproximativ un euro pe unitate”.

Această ultimă postare a generat un val de reacții. În timp ce unii utilizatori i-au dat dreptate lui Nicolau, subliniind că restaurantele au cheltuieli fixe care trebuie acoperite, alții au apărat dreptul clienților de a comanda ce doresc, atâta timp cât nu există o limită minimă de consum impusă pe meniu.

Potrivit portalului spaniol de știri, tensiunile dintre clienți și proprietarii de restaurante sunt din ce în ce mai mari, mai ales într-un context economic dificil, în care ambele părți resimt presiuni financiare. În timp ce unii clienți cer transparență și prețuri accesibile, restaurantele se confruntă cu costuri tot mai mari și cu turiști care, conform lui Nicolau, „sunt din ce în ce mai puțin dispuși să cheltuie”.