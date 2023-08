Cum îl ajută financiar Deea pe Dinu Maxer: „Aș putea spune că-i generez venit”. Sunt parteneri în aceeași afacere și după divorț

Înainte să se despartă, Deea și Dinu Maxer formeau un cuplu și pe scenă, cei doi fie cântau împreună, fie el cânta, iar ea dansa pe muzică orientală. Acum, ea mai acceptă doar să prezinte evenimente cu fostul soț. „Proiectul meu oriental nu-l implica pe Dinu.

Deea Maxer: „Există solicitări de evenimente în continuare, pe care să le prezentăm împreună”

Dar în momentul de față mi-l manageriez singură. Acest proiect se vinde în hoteluri, în cazinouri, e foarte solicitat. Există solicitări de evenimente în continuare, pe care să le prezentăm împreună. Sau la care să fim solicitați, în cadrul aceluiași eveniment, dar fiecare cu programul lui. Dinu cu programul lui de muzică de petrecere, o jumătate de oră, o oră, cât cântă, iar eu, de-a lungul serii, cu programul meu oriental”, a explicat ea într-un interviu pentru Cancan.

Și a continuat: „Probabil vor mai fi evenimente la care ne vom intersecta. Noi nu spunem nu, am convenit împreună să luăm astfel de evenimente. Adică nu vom refuza, de exemplu, dacă la o nuntă ne vor pe amândoi să cântăm. Dar nu vom cânta împreună. Sunt convinsă de asta, nu-și mai are sensul.

Eu nu consider că am mai avea credibilitate ca artiști, împreună. În niciun caz. Efectul frumos era atunci când formam un cuplu și-n viața personală, și-n cea profesională. Atunci ne completam. Odată ce am divorțat, clar am divorțat și pe plan muzical”.

La ce afacere colaborează Deea și Dinu Maxer după divorț

Întrebată dacă ține legătura cu Dinu Maxer, Deea a explicat că vorbește cu fostul soț doar când vine vorba de copii și despre afacerea cu cosmetice din care amândoi fac parte. Spune că ea este liderul și că că-i generează venit și lui.

„Noi ținem legătura strict legat de copii. Și atunci când e nevoie, profesional. De exemplu, Dinu m-a contactat zilele trecute legat de o problemă, să-i spunem așa, vizavi de busnisse-ul pe care-l avem de gestionat împreună, și anume afacerea cu produse cosmetice.

Din care facem parte amândoi, de vreo doi ani. Fiecare dintre noi are o echipă de vânzări, iar eu gestionez tot business-ul. Dinu e în echipa mea. Eu sunt liderul, eu mă ocup de vânzări”, a zis Deea Maxer, după care a adăugat: „În compania aceasta, nimeni nu are șef. Aș putea spune că-i generez venit, nu că-i sunt șefă”.

Cum o ajută iubitul pe Deea Maxer

În prezent, vedeta se bazează pe sprijinul iubitului ei, Robert. „Robert mă însoțește la fiecare eveniment. Ba, mai mult, îmi negociază contractele. Ne completăm foarte frumos.

Ne ajutăm unul pe altul. Atât eu, pe el, în domeniul de vânzări și achiziții auto. Perioada următoare va fi o lansare a unui show-room de mașini de lux. Și-l ajut pe Robert în acest sens. Încercăm să lucrăm cât mai mult împreună și să ne susținem”, a mai declarat vedeta pentru Cancan.

