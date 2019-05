Cum îl va chema pe cel de-al 11-lea copil al lui Nicole Guță. „Ne-am orientat spre nume mai moderne”

„La nume ne-am orientat spre nume mai moderne, Ayan, Edan, mai multe variante. Am zis că până la urmă, ea decide. Numele are o oarecare importanță, mai important este caracterul, dar mai important este modul în care îl vom crește. Asupra noastră au fost multe încercări, turbulențe. Am rezistat și totuși faptul că îmi poartă băiețelul în pântece înseamnă foarte mult.

Cristina este o femeie frumoasă și putea să aibă mulți pretendenți, ar putea să fi cu oricine, cu oameni foarte bogați. A ales să fim împreună, conștientă fiind și tot timpul dorindu-și acest lucru, să rămână însărcinată. Nu a fost nimic accidental, ne-am dorit acest lucru””,a mărturisit Nicolae Guță la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars.

Nicolae Guță a explicat și ce relație are cu ceilalți copii ai săi.

„Țin să le mulțumesc copiilor mei că se înțeleg, se respectă și pentru mine e foarte importantă familia. Nu am fost și nu voi fi ușă de biserică, dar le fac pe toate în stilul unui om normal, așa cum trebuie să fie. Eu pe copiii mei îi ajut, fac parte din sufletul meu, din viața mea și vor face până în ultima mea clipă din viață. Mi-aș dori să-i strâng pe toți, și pe ăstia căsătoriți, și pe cei mici, să fim împreună. Pentru mine, oricare copil care a rezultat în urma relațiilor care au fost, nu-l consider pe niciunul accident.

Îi consider pe toți o binecuvântare, pentru că mi-am dorit foarte mult să am mulți frați. Au fost femei pentru care nu trebuie să mă implic, din start. Nu mă dau nici deștept, dar nici prost nu sunt. Am zis că orice om în viața asta are și minusuri și calități. Fiecăruia îi revine partea de a întâlni pe cineva, de a se implica. Numai Dumnezeu știe ce va fi și ce este. Multe dintre femeile din viața mea, de ele am știut că nu merge și m-am încăpățânat. Nu detest nicio femeie din viața mea”, a spus el.

