Forțele armate ale Federației Ruse au desfășurat un atac aerian de amploare asupra Ucrainei pe parcursul ultimelor 24 de ore, culminând cu noi bombardamente asupra capitalei Kiev în dimineața de vineri, 11 septembrie.

Atacul din timpul nopții a provocat un incendiu puternic într-un bloc de locuințe cu nouă etaje și a rănit cel puțin două persoane în capitală, pe fondul unui val de lovituri care a lăsat în urmă șapte morți și peste 120 de răniți la nivel național, informează Kyiv Post.

Cel mai recent bombardament a vizat un imobil rezidențial din districtul Dniprovskyi din Kiev, potrivit datelor furnizate de Administrația Militară a orașului.

Înainte de producerea exploziei, Forțele Aeriene ucrainene au emis o alertă de urgență prin care au avertizat populația că mai multe drone rusești echipate cu propulsie cu reacție se îndreptau cu viteză mare către capitală.

Echipele de salvatori și intervenție au fost mobilizate de urgență la fața locului pentru a stinge incendiul izbucnit la blocul de nouă etaje și pentru a acorda îngrijiri medicale locatarilor afectați. Autoritățile capitalei au confirmat că cel puțin două persoane au fost rănite în acest incident.

Atacul nocturn asupra Kievului vine în continuarea unei serii masive de bombardamente lansate joi de armata rusă împotriva mai multor orașe și comunități ucrainene. Printre localitățile grav afectate de valul de atacuri se numără Pavlohrad, Dnipro, Kramatorsk, Sumî, Zaporojie, Odesa și Kiev.

În urma bombardamentelor coordonate din ultimele 24 de ore, cel puțin șapte civili au fost uciși, iar peste 120 de persoane au fost rănite, printre victime numărându-se și copii.