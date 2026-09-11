Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat în urmă cu câteva luni, însă, cei doi au rămas în relații bune, de dragul micuților, care trebuie să petreacă timpul cu ambii părinți. În cadrul unui interviu, vedeta a dezvăluit ce program au cei trei copii, după începerea școlii.

„Copiii au început școala, stau o săptămână la el și una la mine. Alternăm. Așa am stabilit de comun acord. Nu ne-am gândit la noi, ne-am gândit la copii! El își dorește să se implice acum într-un mod egal și asta e fantastic, acum abia pot spune că este un tată extraordinar!

Acum fiind situația de așa natură, și-a propus foarte mult să se implice mai mult cu copiii, ceea ce este fantastic și chiar îl încurajez”, a spus Andreea Popescu pentru Click.

După divorț, Andreea Popescu s-a schimbat complet. A slăbit foarte mult, și-a făcut intervenții la nivelul feței și radiază de fericire. Întrebată de ce s-a schimbat așa mult, bruneta a fost sinceră.

„Nu e vina bărbatului să știi! Am primit foarte multe comentarii de genul acesta și pe Instagram: „Tu, de când ai divorțat, ești mai frumoasă!”. Era impresia aia probabil că cineva mă ține pe loc.

Dar, eu am început procesul acesta de acum un an și ceva. Femeia, după 40 de ani, începe să se vadă din nou și așa a fost și în cazul meu a fost și divorțul.