Cum își menține silueta Raluca Bădulescu: „Sunt «nebună» intergalatică”| VIDEO EXCLUSIV

Extrem de asumată, Raluca Bădulescu a recunoscut când și-a micșorat stomacul și nu a afirmat niciodată că s-a trezit slabă peste noapte sau că urmeză un regim alimentar extrem de drastic. De aceea, ori de câte ori este întrebată cum reușește să se mențină în formă și să fie chiar mai slabă decât un model de podium, Bădulescu face declarații în stilul caracteristic. „Mănânc semințe de chia. Normal că mint. Mănânc ciocolățele la acest eveniment splendid. Întotdeauna nașul, regele regesc, la evenimentele lui are mâncare bună, multă, dulciuri, băuturi, așa că nu mă abțin. Toată viață eu am să mănânc dulce, niciodată nu o să mănânc semințe de chia, niciodată nu o să mănânc lucruri din astea bio. Nu-mi plac. Întotdeauna am să mănânc cu zahăr. Prefer să mănânc mai puțin, dar calitativ. Știu că acum o să-mi sară toată lumea în cap că ce calitativ, dar e calitativ pentru mine, pentru că îmi aduce fericire. Atâta timp cât eu sunt fericită că mănânc o ciocolată, asta este. Nu am cum să mănânc paste integrale și alte tâmpenii. Mai bine rabd, dar când pun mâna pe o napolitană o sfârtec”, a povestit Raluca Bădulescu pentru Libertatea.

Recunoaște că nu este un exemplu demn de urmat și că nu sfătuiește pe nimeni să o ia ca sursă de inspirație. Din contră, susține că de multe ori chiar conștientizează faptul că are un regim alimentar haotic și că ar trebui să acorde mai multă atenție produselor pe care omite să le consume. „Mai am banane uneori prin geantă, pentru că mă trezește asta cu sănătatea. Uneori, când mă panichez, când sunt mai obosită, beau puțină apă și atunci mi se pare că sunt «nebună» din aia intergalactică pe sănătate. Și mai mănânc banane că am auzit de la cineva că alea cresc nivelul de potasiu. Ce-o fi și ăla nu știu, dar nu are importanță. Însă acum, la eveniment, sunt pe masă mininapolitate și minicicolate. O să le iau în geantă pe toate că e geanta cam goală”.

Raluca Bădulescu ar putea oricând să urce pe un podium de modă

Pe Raluca Bădulescu am întâlnit-o la o prezentare de modă, unde Cătălin Botezatu și-a lansat o nouă colecție de haine și accesorii în parteneriat cu Kaufland. Dacă în urmă cu câțiva ani, pe când nu avea dimensiunile unui fotomodel, nașul Botezatu îi cerea să intre în prezentările lui, acum, când silueta îi permite, nu mai este ofertată. „Nu aveam cum să intru în prezentarea asta pentru că la cât am întârziat cred că mă dădea afară. Eu am mai fost în prezentări la nașul, am fost „mireasă” într-o prezentare, dar acum mulți ani. Acum am dat 20 de kilograme și sunt pregătită pentru când vrea el, dar nu pe costume de baie. Nu am chiar siguranța de sine ca să mă prezint în fața publicului”, a afirmat concurenta de la „Asia Express”.

Raluca Bădulescu este conștientă de faptul că nu mai are 20 de ani și că nu se pretează să se prezinte în fața publicului în costum de baie, însă nu exclude ideea de a urca din nou pe scenă și de a defila în una dintre rochiile create de Cătălin Botezatu.

„Mă gândesc că am 51 de primăveri în buchețelul vieții. Urăsc să spun asta cu buchețelul, dar este caterincă. Mă gândesc să mă prezint puțin mai decent. Nu în costum de baie, dar într-o rochie de seară Cătălin Botezatu oricând. Merg destul de des la el la atelier și mă scoate cu forța de acolo că mă probez încontinuu. Îmi vin toate, nu am ce să zic, îmi stau superb, sunt divine, sunt vai de capul meu”, a mai completat în stilul caracteristic Raluca Bădulescu pentru Libertatea.

Video: Ada Cheroiu

