În luna martie a acestui an s-a aflat că Violeta Bănică, în vârstă de 16 ani, trăiește o poveste de iubire adolescentină alături de George, un tânăr care a studiat la „Școala de media” și care este implicat în mai multe proiecte importante alături de alți adolescenți. Iubitul fiicei Andreei Marin pare că este interesat de jurnalism și comunicare, astfel că a urmat un curs în acest sens.

Cum o răsfață iubitul pe Violeta Bănică, fiica Andreei Marin

Atunci, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică jr a făcut publice primele imagini alături de iubitul său, marcând astfel o nouă etapă în viața sa personală. Adolescenta a postat pe pagina sa de Instagram un videoclip în care apare alături de iubitul ei.

Acum, Violeta Bănică a atras din nou atenția cu imaginea pe care a distribuit-o în mediul online. Ea l-a pozat pe George, pe iubitul ei, în timp ce îi pregătea un fel special de mâncare. Aflat în bucătărie, în fața aragazului, tânărul ține tigaia și amestecă în carnea de pe foc.

Andreea Marin a fost pregătită pentru momentul în care Violeta i-a spus că are iubit

Într-un interviu pentru fanatik.ro, Andreea Marin a vorbit cu multă sinceritate despre relația pe care o are cu fiica ei, Violeta, din căsnicia cu Ștefan Bănică jr. Fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize” mărturisea că este pregătită pentru momentul în care fiica ei îi va spune că are un prieten. „Are 16 ani și e normal la această vârstă să îi placă cineva, sunt deschisă.

Cu precauții însă, așa cum gândește probabil orice părinte conștient și responsabil în aceste vremuri tulburi. Îmi place să o văd fericită și în siguranță”, a spus vedeta. Relația Andreei Marin cu Violeta este una foarte deschisă, astfel că cele două își împărtășesc orice. Fosta prezentatoare TV are grijă să-i ofere adolescentei cele mai bune sfaturi și să o ajute să evolueze în cel mai frumos mod. Violeta este deja implicată într-o mulțime de proiecte interesante, iar mama ei este cât se poate de mândră.

„Violeta e un bun comunicator, o fire organizată, ca și mine, are o minte ageră”

Andreea Marin are numai cuvinte de laudă la adresa fiicei sale și este fericită de drumul pe care aceasta singură și l-a ales. „E un bun comunicator, o fire organizată, ca și mine, are o minte ageră! Dumnezeu să o țină sănătoasă și în rest am încercat să-i deschid aripile către viitor. Dar ea știe că și de efortul și imaginația ei depinde cum se va așterne acesta. Doamne ajută!”.

„I-am arătat concret ce înseamnă adicțiile și cum pot schimba vieți”

Fosta soție a lui Ștefan Bănică jr a declarat că întotdeauna a încercat să-i ofere fiicei sale exemple și să învețe singură să stea departe de anturaje greșite sau adicții.

„Tocmai arătându-i concret ce înseamnă adicțiile și cum pot schimba vieți. Și cât de greu e să restabilești echilibrul pierdut. Ea face voluntariat deja de mai bine de un an la Teen Challenge – House of Joy, unde tinerii sunt ajutați să revină la normalitate după experiența nefastă a adicțiilor”.

