Au trecut 17 ani de când Diana Dumitrescu făcea senzație cu serialul „Regina”, dar pentru că din când se redifuzează pe micul ecran, iar pe platformele de socializare apar tot felul de fragmente din telenovelă, actrița continuă să fie asociată cu personajul. Fiul ei nu a văzut-o jucând în acest serial, însă a surprins o discuție prin care a aflat că mama lui a avut rol de regină. „Fiul meu a asistat, la un moment dat, la o conversație cu niște prieteni și acum le spune tuturor că: «mama mea este regina Diana Dumitrescu». Chiar de curând am fost într-un magazin și domnul de la casă m-a întrebat dacă sunt Diana Dumitrescu, la care el s-a suit și a început să țipe că mama lui este regină. Vai, deci m-am simțit… nu știam unde să mă ascund. Mi se pare ciudat. M-am dezobișnuit ca oamenii să mă recunoască, deși lumea mă recunoaște când mă vede, dar este foarte ciudat când este vorba de copilul meu. E drăguț, dar pentru mine este așa un sentiment ciudat”, a povestit amuzată Diana Dumitrescu pentru Libertatea.

Cel mic nu o asociază pe mama lui cu personajul din telenovelă, ci se crede că este o adevărată regină din poveștile pe care i le citesc părinții. Asta nu-l împiedică să spună tuturor cine este mama lui, spre disperarea Dianei Dumitrescu, care speră ca atunci când va merge la școală să nu aibă aceeași atitudine. „El de fapt nici nu înțelege ce spune, el nu conștientizează, dar este foarte mândru așa. Îmi zice că sunt regină. Acum sper la școală să nu continue cu: «mama mea este regină»”.

Fiul Dianei Dumitrescu moștenește partea artistică a mamei sale

Extrem de energic, la prima vedere Carol pare că s-ar îndrepta către o carieră sportivă decât una artistică. Se pare că nu. Încă din primii ani de viață și-a arătat veleitățile actoricești, însă acum, la 6 ani, se orientează mai mult spre muzică și dans. „A descoperit dansul latino. Cu fotbalul nu prea. Adică îi place, zice că e preferatul lui, dar pe terenul de fotbal aleargă după fluturi și numără firele de iarbă. Este foarte simpatic. E în continuare pe partea asta artistică. Eu acum sper să nu o urmeze, sper să fie un declic la un moment dat și să se schimbe. Să se facă matematician sau altceva. IT-is sau constructor ca taică-su”, a mai povestit actrița pentru Libertatea.

