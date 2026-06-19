Cu cine a semnat Răzvan Dumitrescu după ce a plecat de la Antena 3: „Ne vom vedea zilnic”

„Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și pentru încrederea pe care am simțit-o în toți acești ani din partea dumneavoastră. Astăzi n-a fost doar ultima ediție a emisiunii «Subiectiv», a fost, în același timp, ultima emisiune pe care am realizat-o la Antena 3 CNN. Le mulțumesc colegilor de redacție și echipei pentru tot acest efort minunat. Gânduri bune tuturor și mult succes în continuare.

Rămân în presă și voi fi mereu alături de voi, dar într-un alt mod. Veți afla detalii în curând. Mulțumesc, Antena 3, mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc, dragi telespectatori și, desigur, mulțumesc, dragi invitați! La revedere”, spunea realizatorul TV.

După care a revenit și un mesaj pe pagina lui de Facebook: „15 ani, 11 luni, 23 de zile și 2 ore. Mulțumesc, Antena 3”!

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Răzvan Dumitrescu a ajuns la Antena 3 în vara anului 2010, după ce înainte fusese la Realitatea TV. Însă în paralel el s-a ocupat și de DCnews, site fondat alături de Bogdan Chirieac.

Iată însă că nu a trecut prea mult timp de la demisia lui de la Antena 3 și realizatorul TV a anunțat că a semnat deja un alt contract. Mai exact, el va modera o emisiune zilnică, de luni până joi, pe canalul de YouTube al celor de la Gândul, după cum a anunțat publicația.

„Vom fi colegi. Mă alătur acestei echipe. Ne vom vedea la un moment dat. Nu dau estimări de timp, dar, de la un moment dat, ne vom vedea zilnic, cel puțin de luni până joi. Și vom toca mărunt toate aberațiile pe care le luăm în piept în această perioadă”, a spus Răzvan Dumitrescu în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”.

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