Cum s-a fotografiat Anamaria Prodan. „Fără stomac tăiat sau inele stomacale”

Impresara este foarte atentă la felul cum arată, astfel că face tot felul de tratamente pentru a fi într-o formă fizică de invidiat și pentru a arăta cât mai bine.

Pe contul ei de pe o rețea de socializare, Anamaria Prodan s-a fotografiat în timpul unei ședințe de întreținere corporală.

„Dizolvă țesutul adipos și realizează lifting pentru zonele lacse!!! Miraculos, doamnele mele! Fără stomac tăiat sau inele stomacale, puteți să vă îngrijiți pielea fără proceduri invazive! Fără absolut nicio durere !!!! GO FOR IT!”, a scris Anamaria Prodan pe contul ei de Instagram.

Anamaria Prodan, în vârstă de 46 de ani, este cunoscută publicului larg ca impresară și vedetă de televiziune. Este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

