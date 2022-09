Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, Pepe a povestit cu zâmbetul pe buze despre viața lui personală. Recunoaște că nu îi e ușor de când a devenit tată de băiat, nu prea mai are timp liber, dar e cu adevărat împlinit. „E bine tată de copii, în primul rând. E bine să fii tată, să fii responsabil, asumat, dar acum de când e și golanul ăsta mic, deci mor, s-a terminat, e altceva. E total diferit (n.r. – să fii tată de băiat sau de fată). (…)

Timp trebuie să îți faci, chiar dacă n-am, la modul cel mai serios. Am avut o perioadă extrem de încărcată după ce s-au ridicat barierele. Au venit toate așa, eu am continuat și cu online-ul pe care l-am avut în toată perioada pandemiei. (…) Și mâine am concert online.”, a declarat Pepe la „Xtra Night Show”, potrivit spynews.ro.

Întrebat dacă își dorește să devină părinte și a patra oară, Pepe a recunoscut că se mai gândește la acest lucru, mai ales că este încă foarte devreme. „E blonduț așa, seamănă cu maică-sa mai mult, cu mine la atitudine, e tare. (…)

Nu fac diferențe niciodată (n.r între copii). Acum spun că e prea devreme să mă mai gândesc la un copil, avem nevoie de momentele noastre de cuplu, am fetele mari, am băiat, am tot ce trebuie, dar nu ai de unde să știi.”, a explicat prezentatorul de la Antena 1.

Din căsnicia cu Raluca Pastramă, Pepe are două fiice, pe Rosa și Maria. Yasmine Ody i-a dăruit un băiețel căruia i-a pus numele Pepe.

