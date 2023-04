Când vine vorba despre banii obținuți din afaceri, Andreea Marin nu dă sume exacte, însă spune că nu are milioane de euro. E mai fericită însă că a organizat mereu proiecte frumoase, din acest punct de vedere e un antreprenor de succes.

Andreea Marin: „Nu sunt un antreprenor foarte bogat”

„Depinde în ce măsori succesul, nu sunt un antreprenor foarte bogat. Dacă măsori succesul în milioane și milioane de euro, înseamnă că nu îl am. Dacă măsori succesul în proiecte frumoase și în a reuși să trăiești demn și să îți asiguri o viață civilizată, atunci, da, poți spune că sunt un antreprenor de succes”, a spus Andreea Marin pentru unica.ro.

„Dacă oamenii își doresc să revină, dacă îi vezi cu zâmbetul pe buze, dacă vin mereu cu propuneri către tine, se întorc la tine, pentru că s-au simțit bine și anterior, înseamnă că e bine ce faci”, a mai declarat Andreea Marin, despre colaboratorii pe care îi are.

Când vine vorba despre prețul pe care l-a plătit pentru succes, Andreea Marin a explicat: „În cazul meu, prețul înseamnă nopți nedormite, înseamnă multă muncă, înseamnă uneori sacrificii legate de viața personală. Nu poți face, chiar dacă ești antreprenor, ești propriul stăpân, nu poți face neapărat tot ce îți dorești la timpul la care visezi să faci asta. Există limitări.

Azi pot, mâine nu pot. Am responsabilități, trebuie să le respect, trebuie să mă țin de ele, trebuie să fiu un om de cuvânt în ochii celor care au încredere în mine, să nu îi dezamăgesc”, a completat Andreea Marin.

Andreea Marin, ajutată de Violeta și Adrian Brâncoveanu în afacerile ei

Andreea Marin nu ezită să-i implice în proiectele profesionale sau în business-ul ei pe Adrian Brâncoveanu, iubitul ei, și pe fiica sa.

„Ne jutăm reciproc. De exemplu, în campania «Prețuiește viața» din timpul pandemiei, am pus umărul cu toții. Am cărat împreună, am distribuit împreună, și eu, și Violeta, și Adrian. Fiecare a ajutat cu ce a putut.” a dezvăluit Andreea Marin.

Și a continuat: „Violeta știe deja mult mai multe lucruri despre partea asta digitală decât mine și de multe ori mă ceartă că nu fac bine eu lucrurile așa cum m-ar învăța ea să le fac. Și are și dreptate, spun sincer! Sunt deschisă să învăț de la tineri, pentru că asta înseamnă deschidere către nou și către lumea asta în care totul se transformă cu o viteză uimitoare și, ca să ținem pasul cu ceea ce se întâmplă, trebuie să îi ascultăm pe tineri.

Poate că unele lucruri le știm noi mai bine, experiența ne recomandă, dar altele sunt clar cunoscute mai bine de ei și noi trebuie să fim cei care ascultă”, a mai declarat Andreea Marin în emisiunea „Fresh by Unica”.

