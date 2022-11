După ce a adus pe lume 6 copii, Anca Serea arată impecabil și multe femei au fost curioase să afle care este secretul siluetei sale. În cadrul unui interviu pentru Revista VIVA!, fosta prezentatoare de la Prima TV spune care sunt secretele sale pentru a se menține în formă.

„Cred că muncesc foarte mult și sunt un om foarte activ, optimist și găsesc o rezolvare în tot ceea ce fac. Nu am niciun secret. Poate și pentru că eu chiar nu am fumat niciodată, nu beau alcool, mănânc sănătos și evit alimentele care sunt nesănătoase și așa mai departe”, a mărturisit vedeta.

De asemenea, ea a recunoscut că există alimente pe care evită să le consume. „Da, evit să mănânc carne în cantitate foarte mare și nu prea mănânc zahăr. Nu sunt mare fan dulce. Nu. Și nu beau alcool, nu am băut niciodată”, a spus Anca Serea.

Întrebată dacă și-a impus să nu bea alcool, soția lui Adrian Sînă a răspuns: „Nu. Pur și simplu nu am băut niciodată. Nu mă atrage deloc. Nu mi se potrivește. Cred că o femeie, în general, ar trebui să aibă o conduită și nu că aș avea ceva, Doamne ferește!, cu doamnele care consumă alcool, dar nu am încercat. Nu am fost curioasă. Nu am avut curiozitatea aceasta”.

Anca Serea își lasă copiii să mănânce orice

Vedeta nu este o mamă strictă și are grijă ca și cei 6 copii să mănânce ceea ce își doresc. Anca Serea îi duce și la fast-food, însă foarte rar. De obicei, vedeta gătește zilnic pentru familia ei.

„Mâncăm și cartofi prăjiți. Le fac cu șnițele sau cu grătar. În general, le dau cam ce își doresc. Nu le impun. Mai mergem și la fast-food, da. Nu sunt o mamă împătimită și nici o mamă cum s-ar crede, ca la carte. Și chiar le încurajez pe mămici ca, uneori, să facă excepții, pentru că excepțiile sunt sănătoase. Chiar dacă ne-am dorit să trăim într-o lume perfectă, lumea perfectă nu există decât dacă ne-o creăm noi, aparent perfectă. Deci da, ei mai mănâncă și la fast-food, la petreceri sau, dacă mă roagă, mai mergem și aici, o dată pe lună, nu știu exact.

Nu le interzic, sincer, nimic din tot ce e cu măsură și cu echilibru. Nu ai ce să faci. Și dacă ar pleca de acasă, sunt adolescenți, nu poți să-i controlezi să nu mănânce. Mi se pare aiurea și nici nu sunt omul ăla. Ar trebui să fii constant când iei decizii din acestea și trebuie să fii și tu un exemplu, ca să le interzici lor să facă niște lucruri”, a spus prezentatoarea TV.

