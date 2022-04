„De un an încoace am început să țin diete, mai precis de când am ieșit din cele două reality show-uri la care am participat.

Acolo am fost supusă unor provocări și pentru că lucrul ăsta a început să se observe pe corpul meu, am decis că ar fi momentul potrivit să încep să investesc în fizicul meu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Corpul nostru este casa noastră, așa că trebuie să arătăm bine și să fim în formă. Și uite că m-am mobilizat și după 15 ani am decis că este momentul să merg la sală, să fac niște tratamente corporale la care corpul meu a reacționat foarte bine”, a declarat Andreea Antonescu, conform Click.

„Pentru că merg la sală de minimum 4 ori pe săptămână, am devenit cumva dependentă și e pentru prima oară când sunt chiar mândră de mine că încerc să am un stil de viață sănătos atunci când vine vorba de alimentație.

Toată viața mea am avut 42 de kilograme, acum, de când merg la sală, am pus masă musculară și am ajuns la 48 de kilograme. Mă simt bine în pielea mea, îmi doresc mereu să evoluez și să fiu mai bună decât am fost ieri”, a adăugat cântăreața.

GSP.RO Răsturnare incredibilă de situație. Anunțul făcut acum de Anamaria Prodan despre Reghecampf. Nimeni nu se aștepta la asta

Playtech.ro ȘOC! Ce au pățit niște refugiați din Ucraina la Romexpo: 'Niciodată nu m-am simțit atât de umilită'

Observatornews.ro Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Bihor. Istvan a fost asasinat la comanda soției, care s-a îndrăgostit de verișoara lui

HOROSCOP Horoscop 15 aprilie 2022. Capricornii trebuie să țină cont de sensibilitățile celor apropiați, să nu le ignore cu intenție

Știrileprotv.ro Ultima oră. Statul rugat de Rusia să o ajute pentru a evita sancțiunile impuse de Occident

Orangesport.ro Moment tensionat la semnarea acordului dintre România şi Rusia la Kremlin. Oficial român, ameninţat "Putin era în dreapta. Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă"

PUBLICITATE Ioana Puiu: trucuri și secrete legate de editare și Instagram