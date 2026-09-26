Mesajele ascunse de pe tăblițele cuneiforme de acum 3.000 de ani din Babilon, descifrate cu AI-ul: conținutul e tulburător

Un mister de peste 100 de ani, legat de scrierile de pe tăblițele de lut babiloniene vechi de trei milenii, a fost, în sfârșit, elucidat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ce scrie pe tăblițele de lut babiloniene

Descoperirea, publicată în „Journal of Cuneiform Studies” și citată de Komputer Swiat, dezvăluie că inscripțiile conțin predicții bazate pe observațiile eclipselor lunare. Tăblițele, datate în jurul anului 1200 î.Hr., provin din orașul Sippar, o localitate prosperă din Mesopotamia, situată pe teritoriul actual al Irakului.

Potrivit cercetătorilor, babilonienii considerau eclipsele lunare mai mult decât simple fenomene astronomice, interpretându-le ca semne ale unor forțe malefice.

Un fragment de pe una dintre tăblițe arată: „O eclipsă în timpul străjii de dimineață înseamnă sfârșitul unei dinastii. Dacă eclipsa își acoperă brusc complet centrul, iar apoi acesta devine dintr-odată perfect vizibil: regele va muri, iar Elamul va fi nimicit”.

Pe o altă inscripție scrie: „O eclipsă seara înseamnă ciumă. Dacă eclipsa are loc într-o direcție nefavorabilă, nimic nu va fi cruțat, iar un potop va avea loc pretutindeni.”

Interpretările reflectă credințele babilonienilor

Publicația menționată scrie că aceste interpretări reflectau credințele babilonienilor, care foloseau astrologia pentru a influența deciziile politice.