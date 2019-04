Cum se ”trezesc” Andreea Marinescu și Mihai Dedu înainte de Matinal. Spun glume înainte de a intra în direct

Trezitul de dimineață este o corvoadă pentru multă lume, chiar dacă unii nu recunosc , însă nu și pentru Andreea Marinescu și Mihai Dedu, care își fac ”înviorarea” cu mult umor.

”Eu și Mihai Dedu avem un set de glume matinale, să le zic așa, una dintre ele este să ne luăm ritmul de direct și chiar să începem să vorbim, deși intră un spot sau publicitate, și în felul ăsta ne amuzăm unul pe seama celuilalt. De curând i-am povestit și farsa pe care o voi ține minte toată viața. E legată de anii de liceu, când am cărat un granit din cabinetul de geografie vreo două zile pentru că mi-l ascunseseră colegii în rucsac”, ne-a povestit Andreea Marinescu

Din greșeală, a ajuns la redacție cu patru ore mai devreme

Pentru a se pregăti cum trebuie pentru apariția ei în fața publicului, Andreea Marinescu vine cu cel puțin o oră și jumătate mai devreme la redacție.

Într-una dintre zile, a ajuns cu aproape patru ore înainte, însă fără nicio intenție.

”Chiar eram convinsă că întârziasem, că era 4.44 și pentru mine era deja o întârziere în programul meu normal. Eu ajung dimineața în jur de 4.20, ca să am timp să pun voce pe știrile făcute pe parcursul nopții și să pot citi ce am de zis în jurnal, doar că lucrurile nu au stat deloc așa cum credeam.

Grăbită tare, am ajuns în fața sediului PRO TV și m-am întâlnit cu o colegă de la «externe», care se uita ciudat la mine. I-am zis că am venit să citesc, iar ea, mirată, mi-a zis: «Dar nu e cam devreme? E abia două fără zece». Mi-a căzut fața când am auzit-o, dar cum tot ajunsesem la redacție, am intrat și mi-am făcut de lucru”, a povestit amuzată Andreea.