În vârstă de 15 ani, Violeta este fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. Adolescenta se pregătește pentru a studia la o facultate în Statele Unite ale Americii și are parte de toată susținerea părinților ei. Recent, ea a fost prezentă în platoul emisiunii de la PRO TV pe care o prezintă Cătălin Măruță. Violeta nu a venit singură la TV, ci însoțită de mama ei.

Când a fost întrebată de prezentator cum se înțelege cu fiica ei, Andreea Marin a răspuns: „Destul de bine. (…) Ne mai și ciondănim din când în când”.

Neînțelegerile dintre fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize” și fiica ei pornesc de la diferențele de opinie.

„Diferențele de opinii, pentru că la 15 ani nu poți să ai experiența pe care o are părintele la 40 și ceva de ani și nu vezi anumite pericole sau nu vezi anumite oportunități, nu le înțelegi”, a explicat fosta prezentatoare de televiziune despre motivele de la care pornesc discuțiile în contradictoriu.

Andreea Marin și Violeta nu țin supărarea mult timp și își oferă spațiu pentru a se calma, apoi revin și discută problema pentru a o rezolva. „Ai nevoie de o pauză de respirație. Suntem amândouă la fel de focoase, trebuie să recunosc. Ne ambalăm, dacă ținem la o idee o susținem până la capăt, ne luptăm pentru ea”, a povestit vedeta.

Andreea Marin și-a ținut fiica departe de tentații și anturaje dubioase

Andreea Marin a avut grijă ca fiica ei să stea departe de tentații și anturaje care o pot influența în mod negativ. Fosta prezentatoare de la „Surprize, surprize!” a mărturisit că Violeta, în vârstă de 15 ani, a văzut cu ochii săi ce înseamnă efectul stupefiantelor, al alcoolului și al tutunului.

Fiica lui Ștefan Bănică Jr a început să lucreze ca voluntar, la o asociație internațională pentru ajutorarea tinerilor care se confruntă cu probleme legate de droguri sau alcool.

„Pentru că se întâmplă atâtea nenorociri în această țară, pentru că adolescenții cad pradă tentațiilor cu alcool, droguri, fumat, în ultimul an și jumătate, mai ales, am pus accentul pe acest aspect. Ea face de mai bine de un an, voluntariat într-o asociație internațională, care activează și-n România și se ocupă în mod explicit de ajutorarea tinerilor care cad pradă acestor tentații, prin readucerea lor la o viață de normalitate. Cred că a fost cea mai bună decizie, pentru că așa a văzut nemijlocit ce înseamnă efectul stupefiantelor, efectul pe care țigările sau alcoolul îl poate avea în viața unui adolescent”, a declarat Andreea Marin.

Andreea Marin o susține pe fiica sa în toate alegerile pe care le face și o ajută să aleagă o cale bună în viață. „Violeta e o tânără care acum are aceeași înălțime ca și mine, care mai are multe de învățat, e ca un burete care caută să absoarbă volumul mare de informații, dar și perseverentă, în același timp. Și-mi seamănă… Face și un item de jurnalism, dar gândurile sale sunt la Drept…”

