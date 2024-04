UPDATE ora 22.25: Bilanțul a crescut la patru morți, potrivit prefecturii din Bologna, care a mai precizat că cinci persoane sunt rănite grav, trei sunt în continuare dispărute, iar alte trei persoane au fost găsite nevătămate, informează Rainews.it. Bilanțul anterior vorbea despre trei morți, trei răniți și șase persoane dispărute.

Știrea inițială. Prefectura din capitala regiunii Emilia-Romagna a anunţat „trei morţi, trei răniţi şi şase dispăruţi” în urma incidentului, într-un imobil exploatat de către gigantul energetic Enel, pe barajul artificial Suviana, situat la Camugnano, relatează News.ro.

Grupul italian Enel Green Power, o filială specializată în energie regenerabilă a Enel, a informat, într-un comunicat publicat de presa locală, că „un incendiu a izbucnit şi a atins transformatorul centralei hidroelectrice”.

Compania a dat asigurări că „toate măsurile de securitate” au fost activate rapid pentru a permite „o evacuare corectă a personalului” de la faţa locului.

Un purtător de cuvânt al Enel a precizat ulterior că barajul nu a fost avariat de explozie, dar că producţia de energie a fost întreruptă, fără ca acest lucru să aibă un impact asupra „aprovizionării cu electricitate la nivel local şi naţional”.

🇮🇹Explosion in one of the two hydroelectric power plants that regulate the #Suviana di Camugnano artificial basin near #Bologna

The provisional toll is 4 dead, 5 seriously injured and 3 missing.#EmiliaRomagna #Italia #Italy pic.twitter.com/tQ3kgNvxfS