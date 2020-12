Cum vor petrece Crăciunul Anamaria și Tudor Ionescu. „M-am putut baza şi pe ajutorul Ilincăi”

„Ca de fiecare dată, Crăciunul îl vom face în familie. Nu că am putea să avem şi alte opţiuni, având în vedere perioada pe care o trăim.

Diferenţa faţă de anii trecuţi este că anul acesta ne-am apucat să decorăm, scuze, m-am apucat să decorez casa din luna noiembrie.

Din mai multe motive. Eu sunt fan al sărbătorilor de iarnă, am avut timp la dispoziţie, am făcut decoraţiunile acasă, cu mâna mea.

M-am putut baza şi pe ajutorul Ilincăi. Mă bucur mult că-i place să fie creativă. Şi încă un lucru diferit faţă de anul trecut este că ştie ce-şi doreşte, ştie ce să-i ceară lui Moş Crăciun.

Şi lista nu este deloc scurtă. Dar cea mai mare dorinţă este să-i aducă o pisică sau un căţel, adevăraţi. Specifică de fiecare dată”, a spus soția lui Tudor Ionescu, potrivit okmagazine.

„Da, pentru mine, acest an, mai ales acest decembrie, este total atipic, nu am stat niciodată atât pe acasă în ultimii 15 ani.

Cred, însă, că fiecare perioadă are rolul ei. Cumva, am înţeles cu toţii multe în aceste luni – cine a vrut să înţeleagă.

Am avut timp să ne uităm în jur, să ne vedem pe noi, dar şi pe ceilalţi, am avut timp de planuri, de a pune totul pe hârtie, realist. Eu am fost în studio în tot acest timp, am făcut muzică, am compus mult, pentru că am avut timp şi linişte – parţială, dar a fost”, a adăugat și Tudor.

