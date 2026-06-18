Imaginile apărute în presa mondenă îi arată pe cei doi în timpul unor interacțiuni care au inclus apeluri telefonice repetate, discuții în afara clubului și o întâlnire care a continuat după plecarea din local.

Dacă până acum, protagoniștii au preferat să păstreze discreția și să nu ofere nicio declarație despre imaginile apărute în spațiul public și care au stârnit interesul publicului, fiind comentate, interpretate și împărțind internauții în două tabere, iată că, în sfârșit, antrenorul a avut o primă reacție despre Andreea Popescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Dan Alexa: „Andreea este un om minunat”

Antrenorul a preferat să pună capăt interpretărilor care, în opinia lui, au mers prea departe. Dan Alexa a avut numai cuvinte de apreciere la adresa Andreei Popescu.

„Andreea este un om minunat și nu cred că trebuie să fie judecată pe baza unor interpretări sau speculații. Nu a existat niciun moment în care să îmi caute atenția sau să mă pună într-o situație nefavorabilă. Realitatea este cu totul alta. Eu am preferat mereu să stau departe de bârfe și de poveștile construite în jurul meu și așa îmi doresc să rămână lucrurile. Sincer, în perioada asta sunt mai fiert pe Mondial decât pe ce se discută în showbiz. Vă mulțumesc!”, a spus Dan Alexa pentru Cancan.

În ultimii ani, Andreea Popescu s-a dedicat vieții de familie și i-a pus pe cei trei copii pe primul plan. Recunoaște cu sinceritate că s-a neglijat, însă a conștientizat repede că trebuie să ia atitudine. Declicul s-a produs în urmă cu doi ani, când a atins pragul vârstei de 40 de ani, și a decis să prioritizeze propria persoană.

„Până la 40 de ani nu am avut o rutină. Îți spun sincer. Eram foarte delăsătoare. Dar după 40 de ani am început să slăbesc, am început să am grijă de mine, să folosesc creme. Pe lângă creme bune, creme de calitate, mai folosesc și niște botox. Mama când a împlinit 40 de ani a intrat în depresie. Eu nu. Mi se pare cea mai frumoasă vârstă, mă simt cel mai bine de până acum. Niciodată nu m-am simțit așa frumoasă ca la vârsta asta de 40 de ani”, a povestit recent Andreea Popescu pentru Libertatea.

Andreea Popescu face terapie după divorț

După divorțul de Rareș Cojoc, bruneta a devenit o femeie liberă. Andreea Popescu și Rareș Cojoc au pus punct relației de 15 ani, dintre care 12 ani de căsnicie și fiecare a luat-o pe drumuri separate.

Bruneta nu a trecut ușor peste despărțirea de tatăl copiilor săi și a apelat la terapie pentru a se adapta schimbărilor.

Andreea Popescu a recunoscut că merge la terapie și încearcă să înțeleagă mai bine tiparele din relațiile sale. „Fac terapie și am făcut un test care îți arată cum alegem partenerii și ce alegem ca să fim fericite. Ca să fiu fericită, am nevoie de anumite lucruri, să fiu văzută, apreciată, să mi se spună că sunt frumoasă, să fiu specială, să fiu pe locul I”, spunea ea în emisiunea Follow Us.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE