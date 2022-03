În pandemie, Dan Bittman a criticat de multe ori deciziile luate de stat, a criticat restricțiile și măsurile luate. Spune că a avut mult de pierdut pentru că și-a spus public părerea, unii prieteni i-au întors spatele, melodiile lui nu s-au mai auzit așa de des la radio, nici concerte, spectacole sau evenimente private nu prea a mai avut.

Chiar și așa, Dan Bittman are zâmbetul pe buze, recunoaște că a făcut ce a simțit. Având în vedere acest context, Mihai Morar l-a întrebat pe artist dacă a vrut să intre în politică în perioada aceasta. „Nu, nu mă interesează politica și nu la modelul ăsta pentru că e foarte greu de controlat. Un partid mie mi se pare că e o aglomerare de oameni fiecare cu interesele lui, cu felul lui de a fi.”, a explicat artistul.

Și-a donat banii pe care îi lua pentru funcția de consilier de ministru

În anul 2010, Dan Bittman a fost consilierul ministrului finanțelor, post pe care l-a primit fără să fie întrebat. A semnat o hârtie și apoi a ajuns să lucreze alături de Sebastian Vlădescu, ministrul de la vremea aceea.

„Aia nu a fost politică. Toată lumea confundă consilieratul meu de atunci cu politica. Nu. A fi consilier nu înseamnă a fi înrolat politic. Nici nu s-a pus vreodată problema. Un amic de-al meu a făcut o glumă și m-a pus să semnez, el a pus o semnătură și o parafă, era ministrul finanțelor de atunci și am devenit consilier. Nu, nu m-a întrebat. Eram la o cafea cum suntem noi acum și mi-a zis că mai are un loc de consilier. Vreo cinci luni am fost consilier. Atât pe mine, cât și pe cel mai bun prieten al lui ne-a făcut consilierii lui.

Am văzut de fapt cum era pe vremea lui Ceaușescu pentru că nu se schimbase nimic. În 2010, după părerea mea, era Băsescu la putere, nu se schimbase nimic. Mă duceam la birou, stăteam câteva ore, aveam salariu și l-am donat pe tot lună de lună numai cazurilor speciale. Copii cu probleme, familii fără bani, am zis că eu nu am nevoie de niciun leu și îmi aduceau o listă cu cei care știau ei că au probleme. Lor le trimiteam banii mei de salariu, nu am avut nevoie.

Am avut și birou pe care l-am împărțit cu un ulterior ministru de finanțe. Un alt ministru de finanțe, era tânăr pe vremea aia, Vlădescu îl dădea afară pe ușă pe vremea aia, el intra pe geam pentru că știa că trebuie să îi vină numirea.”, a declarat el în podcastul „Fain&Simplu”.

„Am făcut la un moment dat niște case, am făcut televiziune mult”

În ciuda tuturor acuzațiilor din partea oamenilor, Dan Bittman ține capul sus. Spune că el a muncit pentru tot ce a obținut. „Oamenii m-au acuzat că sunt PSD-ist, că nu știu ce am furat, de toate. Sunt pur și simplu un self made man. Atât am putut, atât am făcut. Am avut în spate colegi care m-au susținut, cum a fost Nuțu de la care am avut de învățat, dar oameni normali. (…)

Am crezut mereu în valoarea individului. (…) În pandemie nu am cântat, de fapt am cântat șase spectacole cu Holograf în doi ani de zile. Măcar 100, măcar 60, 20, pandemia ne-a amuțit pe toți”, a mai spus artistul, care a dezvăluit că în cariera lui de zeci de ani a câștigat bani din muzică, dar și din foarte multe activități.

„Culmea e că n-am câștigat din muzică cât am câștigat din activități adiacente. Am făcut la un moment dat niște case, am făcut televiziune mult, am făcut…Se câștiga foarte bine, dar din altele. Am câștigat și din muzică, că mă bate Dumnezeu dacă zic că nu, dar spun ca idee. Eu am muncit, eu mi-am muncit banii. Când aveam nevoie de bani nu stăteam să întind mâna. Mă ducea, făceam rost de bani și gata. Asta a fost viața mea, mai ales după ce am făcut primul copil.”, a mai explicat el pe Youtube.

