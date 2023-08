Dan Bittman, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România, este proprietarul unui complex de agrement. Cântărețul, în vârstă de 61 de ani, se aștepta ca în acest an afacerea pe care o are lângă București să meargă mai bine, însă este ușor dezamăgit de profit, față de anul trecut sau alți ani.

„Mi-e clar că față de alți ani 2023 nu a fost unul la înălțimea așteptărilor, din perspectiva afacerii mele cu parcul de agrement de lângă București, cel de la intrarea pe autostrada spre mare. Ar fi putut fi mult mai bine!”, a declarat Dan Bittman pentru cancan.ro.

Vedeta a explicat cum i-a venit ideea să înceapă această afacere. Totul a pornit din dorința de a face ceva pentru cei trei băieți ai săi, Mark Nicholas, Patrick și Alexandru, care erau pasionați de un sport acvatic. Acum că au crescut, copiii lui Dan Bittman rar mai trec pe la complexul de agrement al tatălui lor.

„Complexul ăsta a pornit ca un proiect pentru băieții mei. Cel mare a vrut să afle secretele unui sport acvatic, wakeboard, mai puțin cunoscut la noi, și așa am început totul. Chestiunea e că băieții au crescut și nu prea mai trec pe aici, dar parcul de agrement s-a dezvoltat de la an la an.”

Complexul se află la aproximativ 50 de kilometri de București, în zona Sărulești, pe malul Lacului Sulimanu. Dan Bittman spune că pentru cei care sunt pasionați de wakeboard, acesta este locul ideal.

„Avem acolo o bază de sport pentru așa ceva, foarte bine pusă la punct. Am ridicat o instalație pentru începători, pentru că avem de-a face cu un fel de ski nautic practicat pe o placă, asemenea snowboardingului, dar și o alta pentru avansați, unde să se poată bucura pe deplin de frumusețea acestuia. Iar pe lângă, am adăugat toate ingredientele unei perioade de relaș”, a explicat solistul.

„Lumea a ales să meargă mai mult în străinătate pentru ceea ce consideră servicii mai bune”

Dan Bittman este de părere că oamenii au început să își facă mai mult vacanțele în afara țării, pentru că turiștii cred că au parte de servicii mai bune în străinătate la prețuri la accesibile.

„Nu sunt singurul care am îngrijorări și care am avut un an mai slab. I-am auzit pe mulți alții. Cel mai probabil, lumea, sum imperiul inflației și a crizei economice resimțite, a evitat să mai cheltuiască ca în alți ani. Sau a ales să meargă mai mult în străinătate pentru ceea ce ei consideră servicii mai bune și mai pe gustul lor. Însă nu iau în calcul momentan decât să țin parcul deschis atâta timp cât vremea îmi va permite. Dacă va fi cald până la mijlocul lui septembrie, cum se aude, atunci am să încerc să profit și eu de acest lucru!”, spune cântărețul pentru sursa mai sus-menționată.

Cât costă o noapte de cazare în complexul lui Dan Bittman

La doar 49 de kilometri distanță de București, pe malul lacului Sulimanu, solistul trupei Holograf are un complex, mai exact un parc de agrement. În afacerea sa, Dan Bittman ar fi investit peste 700.000 de euro, iar de curând a și renovat camerele de cazare.

De la puțin peste 100 de lei, noaptea de cazare costă acum peste 350 de lei, după cum a dezvăluit managerul afacerii lui Dan Bittman. „În această perioadă, cazarea este de 350 de lei pe noapte, la bungalow, pentru trei persoane, și de 450 de lei, pe noapte, la apartament, pentru cinci persoane. Sunt mai scumpe, vara asta, pentru că sunt refăcute în totalitate. (…)

S-au menținut însă prețurile la activitățile sportive și de distracție (n.r.-30 de lei abonamentul pe zi la piscină, caiac- 50 de lei/40 de minute. Un echipament complet pentru sporturile nautice este de 100 lei/zi). Am dat și cu substanțe pentru țânțari și căpușe, cred că anul acesta va fi bine, în privința asta. Nu știu dacă vom mai angaja studenți, ca în alți ani, să ne ajute. Poate, din iunie, pe luna mai suntem acoperiți”, a spus managerul pentru Playtech.

