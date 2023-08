Deși mulți s-ar fi gândit că acest proiect nu va putea fi realizat din cauză financiară, adevăratul motiv ar fi, de fapt, altul. Ioan Cărmăzan, care a fost bun prieten cu Sergiu Nicolaescu, a povestit în cadrul unui interviu situația neașteptată cu care se confruntă.

„Toată chestiunea s-a împotmolit atunci când am descoperit că brandul Sergiu Nicolaescu a fost luat, pe persoană fizică, de către soția sa, Dana Nicolaescu. Or, dumneai nu acceptă nici astăzi ca să nu aibă un cuvânt de spus asupra scenariului sau producerii unui film artistic dedicat regizorului Sergiu Nicolaescu”, a declarat Ioan Cărmăzan pentru cancan.ro.

Președintele Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film (UARF) a mărturisit că a stat de vorbă cu Dana Nicolaescu, văduva lui Sergiu Nicolaescu, despre această situație, însă nu a reușit să ajungă la o înțelegere.

„Când i-am înțeles logica sa, am încercat să aflu în baza cărei calificări profesionale dorește să avizeze scenariul și producerea unui asemenea film. Fiindcă lumea știe că nu are pregătire în materie. Mi-a replicat că a fost producătoare la Casa de Filme a soțului ei, dar și că legea îi permite așa ceva. Ea își dorește să controleze orice mișcare! În aceste condiții, șansele de realizare a unui film dedicat lui Sergiu Nicolaescu, fie el artistic sau documentar, sunt egale cu zero. Fiindcă niciun scenarist, regizor sau producător nu va permite o asemenea cenzură, o asemenea intervenție în munca sa!”.

„Am fi avut și actorul pregătit să ducă compoziția. Este vorba despre cunoscutul solist Dan Bittman”

Ioan Cărmăzan este de părere că Sergiu Nicolaescu ar trebui să aibă un statut diferit, „precum cel al lui Mihai Eminescu”.

„Legea ar trebui sancționată, ca să nu se mai repete accidente ca cel legat de acest caz. Sergiu Nicolaescu merită oricând un film artistic, fiindcă viața lui poate fi oricând ecranizată, dar nu putem face asta fiindcă se opune cineva. Am fi avut și actorul pregătit să ducă compoziția. Este vorba despre cunoscutul solist Dan Bittman. Cred că aș fi reușit să-l conving să joace acest rol, așa cum am făcut cu ani în urmă. Chiar Sergiu Nicolaescu mi-a sugerat asta, spunându-mi că e uimit cât de bine seamănă tatăl lui Dan Bittman cu el însuși, dintr-o anumită perioadă a vieții sale”, indică președintele UARF.

Sergiu Nicolaescu s-a stins din viață pe 3 ianuarie 2013. Acesta a rămas în amintirea multor români datorită rolurilor pe care le-a interpretat, filmelor pe care le-a regizat.

Cinci lucruri mai puțin cunoscute despre Sergiu Nicolaescu

1. A fost căsătorit de trei ori – ultima oară, cu Dana Nicolaescu, din 2005 până la moartea lui, în 2013 -, dar n-a avut urmași. Era însă convins că are un copil dintr-o relație extraconjugală cu o anumită Roxana. Idila s-a consumat „prin 1956”.

2. Era un tip extrem de strâns la pungă. „La Brașov, după filmări, noi, actorii și cascadorii, mergeam la restaurant, Sergiu, invariabil, la împinge tava”, a rememorat, pentru Libertatea, Vasile Popa.

3. Un cinematograf din orașul său natal, Târgu Jiu, poartă numele „Sergiu Nicolaescu”. Acesta a fost inaugurat în 2012, în prezența prolificului regizor.

4. Era aromân după tată, iar numele de familie, Nicolaescu, e o reinterpretare a prenumelui părintelui său, Nicola Pantilimon, care a ajuns în Oltenia venind din Macedonia.

5. În adolescență, și-a pus pistolul la tâmplă! „Am vrut să mă împușc de trei ori. Era un revolver pe care îl aveam în casă. Chiar am apăsat pe trăgaci. De fiecare dată. Am avut noroc, se pare. De ce-am făcut-o? Nu știu. Mi-era lehamite de tot, mi-era indiferentă viața. Traumele războiului, probabil”.

