Recent, actorul a dezvăluit că este divorțat de aproximativ trei ani, lucru pe care nu l-a făcut public până în luna martie a acestui an. Iar informația a luat pe multă lume prin surprindere.

Actorul a făcut dezvăluiri în fața lui Damian Drăghici

Invitat zilele trecute în podcastul lui Damian Drăghici, Dan Bordeianu a oferit noi detalii despre momentul în care s-a despărțit de soție și despre ce s-a întâmplat în viața lui în ultimii ani.

„Viața te duce la divorț. Șase ani de căsnicie în total. Sunt divorțat de trei ani, n-am spus nimic. Nu era niciun secret, dar nu m-am apucat să anunț și nici nu m-a întrebat nimeni. Timp în care au circulat tot felul de articole preluate şi răspreluate despre căsnicia mea fericită și soția mea minunată. La un moment dat devenise funny, deși într-un divorț nu e nimic funny. Dar devenise funny această situație în care căsnicia mea trona veselă pe toate paginile și prin toate prostiile de reviste, dar de fapt eu divorțasem de mult”, a spus Dan Bordeianu în fața lui Damian Drăghici.

Actorul, care în trecut s-a iubit și cu Adela Popescu, a dezvăluit și cum au reacționat cele două fete ale lui, Maria și Elena, în momentul în care el și soția lui au decis să divorțeze.

Cum le-a explicat Dan Bordeianu fetelor că divorțează de soție

„Maria avea 5 ani, Elena era foarte mică, abia împlinise un an. Ele stau cu mama și eu le iau mereu. Aș vrea să am mai mult timp să petrec cu ele, mai ales acum, în perioada asta, mi se pare foarte important. Din fericire, alături de Maria am stat în anii ăia de pandemie și în primii ani înainte de pandemie. S-a născut în 2016, pandemia a început în 2020, deci eu am avut o perioadă foarte lungă în care mi-am permis să petrec foarte mult timp cu Maria, lucru care se vede acum, la 8 ani și jumătate.

Se vede în ea, se vede comuniunea asta cu natura, se vede nevoia ei către zona asta, care mie mi se pare mai importantă decât orice fel de inteligență alfabetizată. Inteligența emoțională este cea mai importantă și de acolo o iei și nu timpul ăla în care mă duc în parc cu copilul și eu stau pe bancă și mă uit pe Facebook sau pe Instagram și săracul intră în mentalul ăla colectiv al copiilor din parc care sunt isterici…

Elena era foarte mică la divorț și Mariei i s-a explicat că există momente în care adulții nu se mai înțeleg, nu pot să ajungă la o soluție și e mai bine să își urmeze viața separat. Datoria mea ca părinte a fost să fiu eu bine, ca ea să fie bine. Că dacă eu eram într-o zonă nasoală, rea, în care nu eram fericit, în care nu mă simțeam mulțumit și împlinit cu mine, asta se întâmpla și cu copilul.

Faptul că nu le spui că se întâmplă ceva nu înseamnă că acel copil nu simte. Vede în nevăzut mai bine decât tine de 100 de milioane de ori. Tu nu trebuie să-i spui, îi transmiți oricum nemulțumirea și nefericirea aia. Și asta i-am explicat: «Ca ţie să-ţi fie bine, trebuie să-mi fie mie bine». Un divorț e nasol oricum ar fi, dar există momente în care singura alegere e aceea. Și pentru copii asta e important să știe”, a mai dezvăluit actorul.

Dan Bordeianu a spus și cum se înțelege în prezent cu fetele lui, afirmând că au o relație foarte bună: „Relația s-a dezvoltat frumos între mine și ele încât fetele acum își doresc cu ardoare să vină la mine să petreacă timp cu mine. Tocmai pentru că timpul pe care-l petrec cu mine este în totalitate al lor. Și îmi și place! M-a împlinit, din partea lor, descoperirea asta pe care ele o fac pentru prima oară asupra unui lucru sau a unui obiect sau al unei stări. Curiozitatea, momentul descoperirii… Noi uităm să ne bucurăm, să fim recunoscători”.

