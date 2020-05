De Denisa Macovei,

– Cum a fost experiența ta pentru un astfel de reality show? Am văzut că ai trăit trup și suflet, totul.

– Am fost de la început alături de concurenți, la fiecare victorie, punct, ratare, am trăit tot ce se întâmplă pe traseu și nu m-am menajat. Simt emoțiile lor, energia și asta se resimte și în voce, pe care am “pierdut-o” de câteva ori de când a început “Survivor România”. Dar am făcut tratamente ca să o recuperez la timp pentru un joc nou. Experiența nu poate fi descrisă în cuvinte.

– Nici pentru tine nu a fost ușor să fii departe de familia ta atâta vreme. Cât de des ai putut să iei legătura cu cei de acasă?

– În fiecare dimineața îmi beam cafeaua cu ei, datorită diferenței de fus orar. Mă trezeam la 7, 8 dimineața, ora din Dominicană, și, timp de jumătate de oră, eram în videocall. I-am văzut zilnic, uneori, în funcție de program, și de două ori pe zi. Da, nu am fost concurent, dar Republica Dominicană m-a provocat și pe mine, ca prezentator. Am plecat în plină iarnă și am ajuns într-o zonă cu temperaturi de 30 de grade și prima lună a fost foarte grea în ceea ce privește adaptarea. Apoi m-a pișcat un țânțar și mi-a dat boala tropicală, dar m-au pus repede medicii pe picioare. A fost extrem de provocator și pentru mine.

– Ți-ar fi plăcut să-ți chemi fetele în Republica Dominicană, înainte de a începe pandemia?

– Chiar în acea perioadă în care a fost decretată starea de urgență, familia mea trebuia să vină în Republica Dominicană. Am avut o discuție cu soția mea, ca niște părinți responsabili, și am luat împreună decizia să rămână în țară. Plănuisem să vină cam cu o săptămână înainte de închiderea granițelor, dar în alte țări deja erau mari probleme cu acest virus. Trebuia să facă escală în Franța sau Germania și mi-a fost teamă că ar putea rămâne blocați acolo. Am decis să rămână acasă, să fie în siguranță.

– Ție ți-a fost vreo clipă teamă că ai putea să te expui riscului de îmbolnăvire?

– Casa de producție a luat toate măsurile, astfel încât ne-am simțit în siguranță în tot acest timp de când s-a declanșat pandemia. Dar m-am gândit la ce se întâmplă acasă, la mama în special, care are 60 de ani și e în categoria de risc. Eu m-am simțit în putere și în siguranță.

– Care a fost cel mai greu moment pentru tine în Dominicană?

– Cel mai dificil a fost când am avut acea boală tropicală, la începutul competiției. A fost un moment greu, mai ales că îmi doream să fiu în formă maximă, să nu întârzii în nici un fel filmările. Sub tratament și îngrijire medicală adecvate am trecut cu bine peste acea perioadă, m-am refăcut rapid.

Dan Cruceru, cu copiii

– Pe lângă prezentator TV ești și om de afaceri. Cum s-au resimțit efectele pandemiei?

– Paradoxal, da, am reușit să menținem bine afacerea. Sunt unul dintre românii care nu se pot plânge că i-a fost afectată afacerea. Activez în zona cu produse premium și de lux pentru copii și, după două săptămâni de șoc, în care toată lumea aștepta, vânzările au revenit. Chiar dacă magazinul fizic s-a închis, oamenii au cumpărat din online. M-am așteptat la o scădere semnificativă a vânzărilor, dar suntem pe cifre normale.

– Ținând cont de faptul că nu știm încă ziua în care vom putea merge liniștiți în vacanțe, după “Survivor România”, ce planuri ai?

– Prichindeii mei au nevoie de atenția mea, de creativitate, și vom face și petreceri în curte, cu cortul, sau vom pune cortul în mijlocul casei. Mi-e dor să-i urc în mașină, soția în dreapta, copiii în spate și să conduc, să batem țara în lung și lat, dar vom vedea. Sincer, o vacanță la soacra mea, la Galați, începe să mi se pară interesantă.

